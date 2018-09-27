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Сотрудничество союзов женщин Могилевской и Тульской областей способствует укреплению союзного государства

28.09.2018 — Разное | Кировец  
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Сотрудничество союзов женщин Могилевской и Тульской областей способствует укреплению союзного государства

Сотрудничество союзов женщин Могилевской и Тульской областей способствует укреплению Союзного государства. На это обратила внимание член Президиума ОО «Белорусский союз женщин», председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, выступая сегодня на совместном заседании союзов женщин Могилевской и Тульской областей в Могилеве.

«Символично, что данное мероприятие проходит как звено предстоящего Форума регионов Беларуси и России, — сказала Лидия Ермошина. — Союз белорусских женщин и Союз женщин России в полной мере являются родственными организациями с равнозначными целями и задачами. И если народы наши братские, то организации в полной мере можно назвать сестринскими. Поэтому нынешнее мероприятие интегрирует усилия союзов регионального уровня, следовательно, работает на наполнение нашего сотрудничества дополнительным содержанием».

Образованный в 1992 году, БСЖ является конструктивной общественной организацией, поддерживающей государственную политику, уточнила Лидия Ермошина. Объединение является не только самой значимой неправительственной организацией в сфере гендерной политики, но и активным участником иных государственных программ, направленных на улучшение демографической ситуации, воспитание детей и молодежи, укрепление семейных ценностей. Члены объединения активно участвуют в избирательных компаниях всех уровней в избирательных комиссиях и инициативных группах по сбору подписей, выступают наблюдателями за выборами. Велико представительство БСЖ и в депутатском корпусе.

«Я искренне считаю, что все женщины-руководители, особенно работающие в государственной сфере, должны всемерно способствовать повышению авторитета деятельности нашей организации, — сказала Лидия Ермошина. — Наш долг перед обществом не ограничивается стенами служебного кабинета».

Она подчеркнула, что белорусские женщины с российскими сестрами говорят на одном языке не только буквально, но и в смысловом значении. «Мы одинаково видим главные цели, работаем похожими методами, мы выросли на одних и тех же традициях. Укрепляя наше сотрудничество, мы способствуем укреплению Союзного государства, — заметила она. – Уверена, что союзы женщин в том или ином виде будут существовать всегда, пока живут на свете представительницы прекрасного пола, а это значит, что наше сотрудничество является самым устойчивым проектом на территории Союзного государства».

Белорусский союз женщин насчитывает в своих рядах около 133 тыс. женщин, из них более 17 тыс. проживают в Могилевской области. Организация работает по различным направлениям: от укрепления общественной нравственности до содействия женскому предпринимательству.

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Сотрудничество союзов женщин Могилевской и Тульской областей способствует укреплению Союзного государства. На это обратила внимание член...
 
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