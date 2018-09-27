Трое подростков, сбежавших из больницы в Могилеве, задержаны





Сбежавшие из больницы в Могилеве подростки задержаны. Об этом сообщил начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД облисполкома подполковник милиции Елена Пуцик.

Напомним, 24 сентября примерно в 18.00 трое несовершеннолетних (учащихся средне-специальных учреждений образования региона), разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения Могилевской областной психиатрической больницы, где находились на обследовании.

После они совершили угон трех автомобилей в Могилеве: ГАЗ 3102 «Волга» и двух машин ВАЗ-21063 «Жигули». «Волгу» и одну из «Жигулей» по причине технеисправности бросили на соседних улицах, а на третьей направились в Мстиславль, где и были остановлены сотрудниками ГАИ 27 сентября.

В настоящее время подростки задержаны до предъявления обвинения в совершенных преступлениях. Молодые люди склонны к уклонению от прохождения обучения и бродяжничеству, подчеркнула Елена Пуцик.