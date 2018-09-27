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Трое подростков, сбежавших из больницы в Могилеве, задержаны

28.09.2018 — Разное | Кировец  
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Трое подростков, сбежавших из больницы в Могилеве, задержаны

Сбежавшие из больницы в Могилеве подростки задержаны. Об этом сообщил начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД облисполкома подполковник милиции Елена Пуцик.

Напомним, 24 сентября примерно в 18.00 трое несовершеннолетних (учащихся средне-специальных учреждений образования региона), разбив окно на первом этаже, самовольно ушли из отделения Могилевской областной психиатрической больницы, где находились на обследовании.

После они совершили угон трех автомобилей в Могилеве: ГАЗ 3102 «Волга» и двух машин ВАЗ-21063 «Жигули». «Волгу» и одну из «Жигулей» по причине технеисправности бросили на соседних улицах, а на третьей направились в Мстиславль, где и были остановлены сотрудниками ГАИ 27 сентября.

В настоящее время подростки задержаны до предъявления обвинения в совершенных преступлениях. Молодые люди склонны к уклонению от прохождения обучения и бродяжничеству, подчеркнула Елена Пуцик.   

http://mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Сбежавшие из больницы в Могилеве подростки задержаны. Об этом сообщил начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД облисполкома...
 
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