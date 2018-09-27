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Праздничная концертная программа «Золотые годы»
28.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Гостей ждала концертная программа «Золотые годы» и выставка изделий ДПИ и сельскохозяйственной продукции «Все мы можем».
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Гостей ждала концертная программа «Золотые годы» и выставка изделий ДПИ и сельскохозяйственной продукции «Все мы можем». Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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