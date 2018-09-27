С каждым годом число ветеранов Великой Отечественной войны неуклонно уменьшается. Ну, а тех, кто еще в строю, не забывают. Традиционно, в канун праздников руководство Хотимского района посещает бывших солдат. В День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков участника Великой Отечественной войны Александра Микутина посетил Николай Томашов, председатель Хотимского районного Совета ветеранов войны и труда. Помимо теплых слов благодарности и пожеланий крепкого здоровья Александру Никитьевичу был вручен продуктовый набор.

Соб. информ.

Фото Дмитрия ЛАМИЕКИНА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Хотимском районе остался один ветеран ВОВ, но он не остался без внимания С каждым годом число ветеранов Великой Отечественной войны неуклонно уменьшается. Ну, а тех, кто еще в строю, не забывают. Традиционно, в канун праздников...