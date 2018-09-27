В Хотимске прошла районная конференция работ исследовательского характера среди школьников

Ежегодно в районе проходит конкурс работ исследовательского характера среди учащихся по учебным предметам. В 2018 году на конкурс было представлено 30 работ в различных предметных секциях. Они прошли экспертную оценку жюри на отборочном этапе. 24 сентября на базе средней школы №1 состоялась итоговая конференция, на которой были представлены 10 лучших работ в предметных секциях «Биология», «География», «Белорусский язык и литература», «История», «Английский язык», «Физика», «Математика», «Информатика».

Защита работ предусматривала публичное выступление участника и дискуссию. Участники конференции продемонстрировали эрудированность в предметных областях, умение отстаивать собственную точку зрения, высокий уровень ораторского мастерства. Жюри отметило, что на конференции в текущем году подняты актуальные проблемы, практически значимые и интересные по содержанию. Юные исследователи владеют научным стилем изложения материала, всё чаще в ходе работы над проектами обращаются к архивным источникам информации, привлекают к опросу очевидцев и общественность. Участники заинтересованы в дальнейшей работе над проектами, видят перспективы развития своих исследований, готовы делиться свежими идеями. Каждая работа получила положительный отклик от членов жюри.

Все участники конференции отмечены дипломами победителей, по предметным секциям:

«География» — Кирилл Сусленков, Анастасия Гайдарова (СШ №1), Анастасия Прошкина (СШ №2);

«История» — Татьяна Бычкова (Великолиповский УПК);

«Английский язык» — Егор Демкин (СШ №1);

«Биология» — Мария Паседько, Арина Николаенко (СШ №1);

«Физика» — Мария Василевская, Инна Шобик (СШ №1);

«Математика» — Янина Ефремова (СШ №1);

«Информатика» — Анна Алиева, Арина Минченко (СШ №2);

«Белорусский язык» — Дарья Прудникова (СШ №2);

«Белорусская литература» – Дмитрий Чемохуд, Ольга Заводевко (СШ №2).

Представленные работы будут направлены на областной этап конкурса. Желаем ребятам дальнейших успехов на научном поприще, новых идей и побед!

Светлана Кузьменкова,

методист УМК отдела

по образованию, спорту

и туризму райисполкома

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Хотимске прошла районная конференция работ исследовательского характера среди школьников Ежегодно в районе проходит конкурс работ исследовательского характера среди учащихся по учебным предметам. В 2018 году на конкурс было представлено 30 работ в...