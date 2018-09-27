На сессии райсовета проанализирована работа по торговому обслуживанию населения

Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва, в работе которой приняли участие: председатель районного исполнительного комитета Дмитрий Рубан, его заместители, начальники управлений и отделов райисполкома, руководители предприятий и организаций района. В рамках заседания был рассмотрен вопрос “О совместной работе, проводимой структурными подразделениями райисполкома, организациями, учреждениями района, сельскими исполнительными комитетами по торговому и культурному обслуживанию населения”.Как отметил в своем докладе Андрей Даниленко, заместитель председателя райисполкома, торговое обслуживание района осуществляется через 129 торговых объектов. По итогам работы за январь-август текущего года объем розничного товарооборота составил 15420,0 тысяч рублей или 112,3% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года при задании на январь-сентябрь 104,5%. Это второй показатель по Могилевской области. Однако, отметил Андрей Васильевич, объем розничного товарооборота потребительской кооперации Хотимского района за указанный период снизился: составил 93,5% в сопоставимых условиях.

В целом, доля торговых организаций в выполнении товарооборота составляет 90,2%, ИП – 9,8%.

В сфере торговли снизилась доля реализации товаров отечественного производства: по продовольственным товарам снизилась на 1,8 процентных пункта, по промышленным – на 7,7%.

За январь-август текущего года в районе было открыто 7 торговых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В соответствии с нормативами государственных социальных стандартов в районе выполняется обеспеченность населения торговыми площадями.

При обсуждении вопроса Евгений Николаенко, председатель районного Совета депутатов, поинтересовался у заместителя председателя: увеличилась или уменьшилась к уровню прошлого года доля ИП в объеме товарооборота. Как пояснил Андрей Даниленко, уменьшилась. Более крупные торговые организации “оттягивают” на себя интерес потребителей, удовлетворяя спрос покупателей.

Кроме того, председатель райсовета рекомендовал обратить внимание на ситуацию по снижению доли реализации товаров отечественного производства, обратив внимание, что в торговых залах магазинов необходимо так размещать товары, чтобы не допускать создания потребительских предпочтений для отдельных торговых марок. Также рекомендовано усилить контроль за исполнением санитарного законодательства на торговых объектах. Кроме того, в принятом депутатами решении предусмотрено увеличение количества проводимых ярмарок, выставок-продаж, дегустаций, направленных на снижение розничных цен.

Елена Прошкина, директор централизованной клубной системы, депутат Хотимского районного Совета депутатов, рассказала о культурном обслуживании населения Хотимского района. Так, Елена Викторовна отметила, что в районе работает 17 клубных учреждений, 11 библиотек (в том числе 9 – сельских), автоклуб, Дом фольклора и другие учреждения культуры, которые обеспечивают досуг населения.

Стоит заметить, что этой работе дана положительная оценка жителей района.

Но, как заметил глава района, присутствующий на заседании, вовлекать в культурно-досуговые мероприятия нужно как можно больше людей самых разных возрастов. Привел и жизненный пример. Народный хор ветеранов войны и труда объединяет, в основном, женщин, а вот недалеко от здания райисполкома зачастую собираются мужчины-пенсионеры. Тоже своего рода объединение. Председатель райисполкома попросил рассмотреть вопрос об организации свободного времени и для этой категории. “Мы должны удовлетворять потребности в культурном развитии и саморазвитии всех категорий населения. Обслуживание обязано быть на уровне, на высоком уровне, чтобы никто не чувствовал себя обделенным”, — резюмировал Дмитрий Рубан.

В качестве содокладчиков на заседании выступили: Алла Салмина, председатель Березковского сельисполкома, и Светлана Снежкова, заместитель председателя правления Хотимского РайПО.

Янина МАВИЧ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сессии райсовета проанализирована работа по торговому обслуживанию населения Состоялась очередная сессия районного Совета депутатов 28 созыва, в работе которой приняли участие: председатель районного исполнительного комитета Дмитрий...