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С 6 октября разрешена охота на зайцев

28.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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С 1-ой субботы октября по 1-ую субботу ноября открывается ружейная охота на зайца-русака, зайца-беляка с гончими породами собак, имеющих полевой диплом по зайцу и (или) лисе прим. 7 к приложению 2 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (Указ Президента Республики Беларусь №112 от 21 марта 2018). С такой собакой, имеют право охотиться ружейным способом с использованием гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью в светлое время суток, группа охотников до трех человек включительно. При оформлении охотничьей путевки, выдаваемой таким охотникам, обязательно должны указываться в графе «особые условия» следующие данные: порода, кличка собаки, номер и другие сведения регистрационной карточки собаки, информация о наличии полевого диплома по зайцу и (или) лисе. Также разрешен безружейный способ охоты на зайца-беляка, зайца-русака с использованием борзых собак, ловчих птиц.
Если вам стало что-либо известно о происходящих или готовящихся правонарушениях, просим позвонить на телефон горячей линии Костюковичской МРИ 8-02245-55-397.
Александр КРЫМКОВ,
заместитель начальника
Костюковичской МРИ ОЖиРМ

 
 
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С 1-ой субботы октября по 1-ую субботу ноября открывается ружейная охота на зайца-русака, зайца-беляка с гончими породами собак, имеющих полевой диплом по зайцу и...
 
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