Пожилым людям Хотимского района оказывается государственная поддержка

День пожилого человека — праздник, который ежегодно привлекает внимание общественности к многочисленным проблемам пожилых людей. Новый социальный статус человека в пожилом возрасте, вызванный прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями образа жизни и общения, требует особой поддержки, как со стороны социальных служб государства, так и от просто рядом живущих людей.В нашей стране пожилым людям уделяется большое внимание. Создана масштабная система социальной защиты, которая предусматривает предоставление различных льгот и гарантий. Об этом — наше интервью накануне Международного дня пожилых людей с заведующим отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Хотимского РЦСОН — Ириной Иванушенко.

— Ирина Николаевна, главная мера социальной защиты пожилых граждан — пенсионное обеспечение. Согласны?

— Система пенсионного обеспечения действительно является самой масштабной составляющей системы социальной защиты, как по кругу охватываемых лиц, так и по объему используемых средств.

Отмечу, что в целях повышения уровня пенсионного обеспечения Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2012 г. №35 «О повышении пенсий» с 1 января 2012 года пожилым людям производится выплата ежемесячной дополнительной целевой доплаты к пенсиям.

— В нашем районе какова численность граждан, нуждающихся в особом внимании в силу нетрудоспособного возраста?

— В Хотимском районе проживает свыше 3 тысяч граждан, достигших пенсионного возраста, старше 80 лет — 444 человека, старше 90 — 51. На учете в РЦСОН по состоянию на 26 сентября состоит 2669 пенсионеров, из них 269 — одинокие граждане, 1902 — одиноко проживающие.

— Ирина Николаевна, если продемонстрировать работу системы государственной социальной поддержки пожилых граждан на примере нашего района, какие мероприятия вы бы могли озвучить?

— В текущем году из средств Фонда социальной защиты населения оказана материальная помощь 105 пожилым гражданам, проживающим в Хотимском районе на сумму более 5 тысяч рублей. Эти средства выделялись в качестве помощи на проведение лечения, платных операций, покупку топлива, замену газовых плит.

Четырём пенсионерам, 3 из которых — одинокие, назначена государственная адресная социальная помощь. У них небольшой размер пенсии, ниже бюджета прожиточного минимума и в течение 6 месяцев им выплачивается социальное пособие.

Оказывается материальная помощь из средств Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 гг. В этом году средства были направлены на ремонт электропроводки в 4-х домовладениях, установку 16 автономных пожарных извещателей.

В центре, для граждан с ограниченной степенью двигательной активности функционирует пункт проката технических средств реабилитации по выдаче инвалидных колясок, ходунов для передвижения, выдаваемых по медицинским показаниям.

Успешно работает салон «Милосердие», куда все желающие приносят вещи б/у, которыми обеспечиваются пожилые граждане, инвалиды и другие категории нуждающихся.

Пользуясь случаем хочу сказать большое спасибо всем неравнодушным жителям района, прихожанам Свято-Покровского храма за оказываемую поддержку.

— Помимо материальной помощи, наши пожилые жители Хотимщины всегда могут рассчитывать на поддержку социальных работников, которые и продукты из магазина принесут, и в доме приберутся…

— Обслуживание на дому остается одной из самых востребованных форм социального обслуживания. Сегодня 44 социальных работника обслуживают 290 граждан пожилого возраста и инвалидов. Деятельность отделения социальной помощи направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в привычных домашних условиях и поддержания их социального, психологического и физического статуса. Зачастую соцработники не ограничиваются перечнем услуг первой необходимости, на дополнительной основе помогают с уборкой урожая, занимаются консервацией, складированием топлива и др.

Для пожилых граждан, которые в силу своего возраста, состояния здоровья, не могут обслуживать себя самостоятельно, открыто отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. С момента открытия (1996 год) помощь в нем получили 267 граждан. В настоящее время в отделении проживает 28 пожилых граждан и инвалидов. Все они окружены заботой и вниманием, организован досуг. Ко дню пожилых людей здесь также планируется мероприятие.

— После ремонта, проведенного в текущем году, помещение, где расположился центр соцобслуживания просто не узнать, у вас очень уютно и, насколько мне известно, вы принимаете под своей сенью народный хор ветеранов труда?

— У нас есть зал, который позволяет проводить репетиции хору ветеранов. Налажено доброе сотрудничество с этим коллективом, участники хора могут здесь и попеть, и пообщаться, и, если нужно, получить консультации специалистов центра по различным вопросам.

— Спасибо, Ирина Николаевна, за содержательную беседу. И в заключение ваши пожелания людям почтенного возраста.

— Конечно же, поздравляю всех, кто причастен к Международному дню пожилых людей. Здоровья вам, уюта и тепла, пусть рядом всегда будут люди, которые вас понимают и ценят!

Важно не только 1 октября, но и каждый день уделять необходимое внимание нашим родителям, бабушкам и дедушкам — всем пожилым людям. В свое время они многое сделали для того, чтобы поднять нас на ноги, дать образование. Их доброе слово, забота, любовь нужны нам постоянно. Так давайте же отвечать нашим родным взаимными чувствами.

Интервью провела

Елена БОРОВИКОВА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожилым людям Хотимского района оказывается государственная поддержка День пожилого человека — праздник, который ежегодно привлекает внимание общественности к многочисленным проблемам пожилых людей. Новый социальный статус...