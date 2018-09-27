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Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт

28.09.2018 16:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, двадцатая ракетка мира, стала финалисткой турнира в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

Она впервые пробилась в решающий раунд состязаний категории «Премьер». 28 сентября в полуфинале белоруска нанесла поражение представительнице Австралии Эшли Барти – 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Соболенко сыграет в финале турнира в Ухане против Анетт Контавейт

Залогом победы белоруски в этой встречи стала уверенная подача. На счету победительницы 9 эйсов. Титул Соболенко разыграет с 22-летней эстонкой Анетт Контавейт.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, двадцатая ракетка мира, стала финалисткой турнира в китайском Ухане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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