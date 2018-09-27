Посол Швеции в Беларуси в пятницу посетила Слуцк





Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон совместно с другими сотрудниками дипломатического корпуса Швеции в Беларуси 28 сентября посетили Слуцк.

В рамках визита состоялась встреча с руководством Слуцкого райисполкома, обсуждены возможности делового партнерства, в том числе экологической направленности. Гости посетили ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ознакомились с производством. Там же прошла встреча с представителями общественности Слуцкого района, сообщает «Слуцкий край».





Кроме Слуцка, дипломаты и бизнесмены из Швеции посещают в Беларуси Дзержинск, Борисове и Жодино.