ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Швеции в Беларуси в пятницу посетила Слуцк

28.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Посол Швеции в Беларуси в пятницу посетила Слуцк

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон совместно с другими сотрудниками дипломатического корпуса Швеции в Беларуси 28 сентября посетили Слуцк.

В рамках визита состоялась встреча с руководством Слуцкого райисполкома, обсуждены возможности делового партнерства, в том числе экологической направленности. Гости посетили ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ознакомились с производством. Там же прошла встреча с представителями общественности Слуцкого района, сообщает «Слуцкий край».

Посол Швеции в Беларуси в пятницу посетила Слуцк

Кроме Слуцка, дипломаты и бизнесмены из Швеции посещают в Беларуси Дзержинск, Борисове и Жодино.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон совместно с другими сотрудниками дипломатического корпуса Швеции в Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
График включения отопления в жилых домах Минска можно узнать онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика