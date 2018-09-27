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Жлобинчане успешно выступили в республиканской спартакиаде по настольным видам спорта

28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинчане успешно выступили в республиканской спартакиаде по настольным видам спорта

В Мозыре прошла открытая республиканская спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов колясочников.

В ней приняли участие пять команд из Беларуси и две – из Украины. Успешно выступили в соревнованиях жлобинчане. По итогам игр они заняли второе общекомандное место.

В личном зачёте Александр Силков стал победителем в боулинге и был вторым в шаффлборде.

Дмитрий Щуко занял второе место в соревнованиях по кульбутто, а Виктор Науменко замкнул тройку призёров в новусе.

Николай СЕМЕНЕЦ.

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В Мозыре прошла открытая республиканская спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов колясочников. В ней приняли участие пять...
 
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