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Жлобинчане успешно выступили в республиканской спартакиаде по настольным видам спорта
28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Мозыре прошла открытая республиканская спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов колясочников.
В ней приняли участие пять команд из Беларуси и две – из Украины. Успешно выступили в соревнованиях жлобинчане. По итогам игр они заняли второе общекомандное место.
В личном зачёте Александр Силков стал победителем в боулинге и был вторым в шаффлборде.
Дмитрий Щуко занял второе место в соревнованиях по кульбутто, а Виктор Науменко замкнул тройку призёров в новусе.
Николай СЕМЕНЕЦ.
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В Мозыре прошла открытая республиканская спартакиада по настольным видам спорта и играм среди инвалидов колясочников. В ней приняли участие пять...
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