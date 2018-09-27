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Как защитить плодовые деревья?
28.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Октябрь – важный период по уходу плодовых садов, чтобы предотвратить потери будущего урожая от вредителей и болезней.
В 2018 году основную угрозу плодовым садам на Жлобинщине представляли вредители: яблонный цветоед, яблонный плодовый пилильщик, ряд сосущих и листогрызущих вредителей, из болезней – парша, мучнистая роса, филлостиктоз, плодовая гниль. Есть большая вероятность, что активность этих вредителей и болезней проявятся и в следующем сезоне. Поэтому в эти осенние дни в садах необходимо осуществить весь комплекс агротехнических, профилактических и защитных мероприятий.
Так, после завершения роста побегов, в начале листопада, или сразу же после опадения листьев, в плодовых садах для снижения инфекционного запаса грибных болезней для ускорения процесса разложения листьев с инфекцией парши и других болезней рекомендуется провести опрыскивание крон деревьев и приствольных полос инсектицидами. Среди садоводов наиболее популярна обработка растений 3%-ной бордоской жидкостью. Это средство помогает уничтожить опасные грибки – возбудителей парши, мучнистой росы, гнилей и других болезней. При помощи специального баллона под давлением или пульверизатора необходимо тщательно опрыскать все плодовые деревья. Не позднее конца октября кроны деревьев и почву под ними следует обработать раствором мочевины (карбамида). Для его приготовления 500-700 г препарата разводят в 10 л воды. Это отличная профилактика парши и пятнистостей. Все работы проводятся в сухую и безветренную погоду. Во время обработки сада человек должен находиться в респираторной маске, резиновых перчатках, защитном халате и очках для предохранения глаз от попадания химикатов.
При подготовке грунта к зиме первым делом нужно убрать с участка все листья. В них могут обитать садовые вредители и грибковые споры. Землю перекапывают с помощью острой лопаты на глубину 15-20 см в междурядьях и 10-15 см по проекции кроны кустарников и деревьев. Не слишком плотную почву достаточно прорыхлить граблями или плоскорезом Фокина.
Ольга КИКИНЁВА,
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Октябрь – важный период по уходу плодовых садов, чтобы предотвратить потери будущего урожая от вредителей и болезней. В 2018 году основную угрозу...
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