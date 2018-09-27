«Это невыносимо». Жители одного из общежитий Лиды месяц живут без горячей воды





Жители общежития в центре Лиды уже больше месяца живут без горячей воды.

Общежитие расположено по улице Замковой и принадлежит ОАО «Строительно-монтажный трест № 19». Там живет порядка 140-150 человек. Это не только работники предприятия, но и сотрудники других организаций города — милиционеры, врачи, учителя и так далее.

27 августа в 13-этажном здании отключили горячую воду.

«Чтобы помыться самому и помыть детей, надо постоянно греть воду, а в общежитии нет газа, оно на электроэнергии. Плюс помыть посуду холодной водой нормально невозможно. Это основные неудобства. Один-два дня это можно потерпеть, но когда уже больше месяца, то становится невыносимо. Особенно сейчас, когда похолодало. И неизвестно, когда появится вода. Они просто написали, что воды не будет с 27 августа», — рассказал Naviny.by один из жильцов общежития.

В здании нет горячей воды, потому что из строя вышла водонагревательная система, объяснил генеральный директор СМТ № 19 Владислав Лабецкий.

«Система достаточно устаревшая. Ей, наверное, больше тридцати лет. Она была в аварийном состоянии и вышла из строя полностью. Сегодня с завода получаем новую установку. И в понедельник-вторник, думаю, мы запустим воду. Мы знаем эту проблему. Она очень серьезная. Мы ей озабочены. Занимаемся», — рассказал гендиректор предприятия.





По его словам, быстрее решить проблему с горячей водой было невозможно, поскольку согласования по установке новой системы занимают много времени.

«Конечно, она давно была в плохом состоянии. Мы надеялись, что она еще продержится, но она вышла со строя. Чтобы ее заменить, необходимо было изготовить проект, согласовать его со всеми инстанциями. Потом по проекту изготовить нагревательную установку. Потом привезти ее, установить и опять пройти все согласования. Не то, чтобы мы, может, где-то проворонили, просто сама процедура заняла много времени. Мы делали все возможно, но ужать это время никак не могли. Я не снимаю с себя ответственность за эту ситуацию. Она лежит полностью на мне», — сказал Владислав Лабецкий.

В будущем СМТ № 19 планирует передать общежитие коммунальщикам, но сделать это сложно.

«Общежитие приносит нам серьезные затраты. Раньше они возмещались государством. Сегодня нет. Чтобы его передать на баланс, нужно выселить людей и сделать полную реконструкцию. Но сегодня, во-первых, финансовых средств недостаточно на работы, а во-вторых, выселение людей — серьезный и сложный процесс. Мы занимаемся этой проблемой», — сказал гендиректор предприятия.