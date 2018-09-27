Почему в Бресте пропадают контейнеры для раздельного сбора мусора? Ответ есть

Брестский Зелёный портал писал , что несмотря на работающую с 2009 года государственную программу по сбору и переработке вторсырыя, в брестских дворах стали пропадать контейнеры для раздельного сбора мусора.



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К примеру, в 2018 году во дворе дома по улице Московская, 332 исчезли сразу два контейнера для раздельного сбора мусора. Тогда мы обратились к руководству Брестского мусораперерабатывающего завода за разъяснением ситуации.

Сначала со двора исчез контейнер для отдельного сбора стекла, а затем и пластика. В итоге на весь дом, в котором более 200 квартир, остался лишь один контейнер для пластиковых отходов. В него же выбрасывают пластик жители двух соседних домов. Контейнер вывозят только в будние дни, поэтому за выходные он переполнялся.

Директор КПУП «БМПЗ» Владимир Голенчук в своем официальном ответе обратил внимание, что контейнеры убрали якобы из-за того, что люди неправильно ими пользовались.

«Контейнер для сбора пластика убрали, так как жители ближайших домов заваливали контейнер строительными и крупногабаритными отходами, что приводило к антисанитарной обстановке и нарушало эстетический вид вышеуказанной дворовой территории», – утверждает руководитель завода.

К слову, сами жители данного двора ни разу не фиксировали озвученных фактов.

«Контейнер для сбора стеклобоя был убран, так как сторонние лица с целью извлечения стеклянных бутылок неоднократно сбивали навесной замок, что приводило к порче имущества», – заверяет в ответе на запрос директор КПУП «БМПЗ».

Кстати, в беларусском Кодексте об административных правонарушениях есть статья 10.5, которая за подобные действия граждан предусматривает наказание. Почему возможности беларусского законодательства широко не применяются в данных случаях, остаётся загадкой.

Но все же Владимир Голенчук пообещал решить поставленные нами перед ним вопросы:

«БМПЗ прорабатывает вопрос о закупке в 2018 году 362 евроконтейнеров для сбора стеклобоя с магнитным запирающемся устройством, что не позволит сторонним лицам извлекать содержимое, и 500 подобных контейнеров для бумаги. При наличии данных контейнеров первочередно мы установим их в этом дворе».

Вопрос установки данных контейнеров корреспондент портала берёт на личный контроль, а нашим читателям советуем чаще обращаться в государственные органы и не закрывать глаза на проблемы. Ведь только так мы сможем сделать жить комфортней и экологичней.