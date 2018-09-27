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Что за столбы установили на бульваре Космонавтов прямо посреди дороги?

28.09.2018 17:16 — Разное | Виртуальный Брест  
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Читатели интересуются - что за столбы установили на бульваре Космонавтов на участке от Пушкинской до Орджоникидзе? Ответ оказался прост - проводятся мероприятия по подготовке к началу реконструкции оставшейся части бульвара.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59238.php

Что за столбы установили на бульваре Космонавтов прямо посреди дороги?

Как известно, сейчас завершаются работы на Партизанском проспекте - там уже наносят разметку, и останутся только тротуары. После этого строители смогут перейти к бульвару Космонавтов, и начать там работы. Когда это будет - полностью зависит от погодных условий, но точно в этом году работы начнутся. Тогда же узнаем и сроки окончания реконструкции. Участок относительно небольшой, но сложный - центр города!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59238.php

Что за столбы установили на бульваре Космонавтов прямо посреди дороги?

Так вот, о столбах - они нужны для обеспечения электроэнергией не только самого процесса реконструкции, но и близлежащих объектов. Проблема в том, что придётся выносить или менять существующие сети, и данное решение со столбами - временное. Когда работы будут завершены - и столбы, и некрасиво свисающие провода уберут.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59238.php

Что за столбы установили на бульваре Космонавтов прямо посреди дороги?

Участок бульвара от Пушкинской до Орджоникидзе будет приведён в порядок и реконструирован в рамках подготовки города к празднованию 1000-летия. К слову, недавно было принято решение отказаться от проведения мероприятия на Набережной, и традиционно (для массовых мероприятий) организовать его на Гребном канале.

 
 
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Читатели интересуются - что за столбы установили на бульваре Космонавтов на участке от Пушкинской до Орджоникидзе? Ответ оказался прост - проводятся мероприятия...
 
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