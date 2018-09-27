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Спортивный праздник "Олимпийские надежды" состоялся в Кобринском районе

28.09.2018 17:16 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спортивный праздник "Олимпийские надежды" прошел в рамках республиканской акции "Неделя спорта и здоровья" на базе Буховичской средней школы Кобринского района.

Спортивный праздник "Олимпийские надежды" состоялся в Кобринском районе

Организовано Главным управлением по образованию Брестского облисполкома и отделом образования Кобринского райисполкома.

В мероприятии приняли участие Просмыцкий Юрий Николаевич - начальник Главного управления по образованию Брестского облисполкома, Соченюк Александр Владимирович - директор Брестского областного центра физического воспитания и спорта учащихся истудентов Гучик Степан Степанович - заместитель начальника отдела образования Кобринского райисполкома. Почетным гостем мероприятия стал 14-кратный чемпион мира по армрестлингу Братченя Виктор. 

Спортивный праздник "Олимпийские надежды" состоялся в Кобринском районе

После торжественного открытия состоялось спортландия среди учащихся 6-7 х классов двух школ: Докшицкой и Буховичской, мастер-класс по армрестлингу от Виктора Братчени и в завершении мероприятия фотосессия и автограф-сессия с именитым спортсменом.

Спортивный праздник "Олимпийские надежды" состоялся в Кобринском районе

Спортивный праздник "Олимпийские надежды" состоялся в Кобринском районе

Подобные мероприятия проходят традиционно во второй половине сентября во всех учебных заведениях Брестской области.

 
 
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Спортивный праздник "Олимпийские надежды" прошел в рамках республиканской акции "Неделя спорта и здоровья" на базе Буховичской средней школы Кобринского района. ...
 
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