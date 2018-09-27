|
Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло
28.09.2018 17:16 — Разное | Виртуальный Брест
Было это в конце августа. Наркотики пытались провезти двое россиян, которые ехали на машине из Польши в Беларусь. В пункте пропуска «Тересполь» стали работать польские пограничники. В итоге ребята выявили крупную партию гашиша, которую пытались перевезти граждане РФ.
Проверка велась 31 августа. В процессе у пограничников стали возникать вопросы, плюс подозрение вызвало неестественно нервное поведение путешественников. Было принято решение о более тщательной проверке.
В итоге было обнаружено 86 кг гашиша оценочной стоимостью 4 332 518 злотых, это около 1 миллиона евро,
В соответствии с польскими законами этот вид преступления наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Наркотрафикеров взяли под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Было это в конце августа. Наркотики пытались провезти двое россиян, которые ехали на машине из Польши в Беларусь. В пункте пропуска «Тересполь» стали работать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)