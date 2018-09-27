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Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло

28.09.2018 17:16 — Разное | Виртуальный Брест  
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Было это в конце августа. Наркотики пытались провезти двое россиян, которые ехали на машине из Польши в Беларусь. В пункте пропуска «Тересполь» стали работать польские пограничники. В итоге ребята выявили крупную партию гашиша, которую пытались перевезти граждане РФ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59235.php

Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло

Проверка велась 31 августа. В процессе у пограничников стали возникать вопросы, плюс подозрение вызвало неестественно нервное поведение путешественников. Было принято решение о более тщательной проверке.

В итоге было обнаружено 86 кг гашиша оценочной стоимостью 4 332 518 злотых, это около 1 миллиона евро, передает пресс-служба польской пограничной службы. Контрабанду россияне пытались провезти в герметично упакованных свертках, спрятанных в тайниках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59235.php

Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59235.php

Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59235.php

Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59235.php

Через границу пытались провезти 86 килограммов гашиша на 1 миллион евро. Не вышло

В соответствии с польскими законами этот вид преступления наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Наркотрафикеров взяли под стражу.

 
 
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Было это в конце августа. Наркотики пытались провезти двое россиян, которые ехали на машине из Польши в Беларусь. В пункте пропуска «Тересполь» стали работать...
 
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