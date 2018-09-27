Привычки, которые нужно бросить до 30 лет. Исчерпывающий чек-лист

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Если вы близки к 30-летнему рубежу, то сейчас идеальное время, чтобы заняться анализом всех сфер жизни, в которых вам, возможно, сто́ит что-то изменить.

Жить ради выходных

По мнению младшего редактора Гарри, лучший способ избавиться от этой привычки — планировать интересные творческие занятия на каждый будний вечер. Меган, офис-менеджер и специалист по работе с персоналом, добавляет: «Найдите себе хобби. Полезно делать что-то вне работы (желательно, не связанное с компьютером) и вживую общаться с друзьями». Не имеет значения, будете вы посещать книжный клуб или ходить в бассейн. Чтобы получать удовлетворение от жизни, просто делайте после работы что-то для себя.

Поддерживать индустрию «быстрой моды»

«Я приняла решение к 30 годам перестать покупать вещи из сегмента „быстрой моды“, — говорит Лаура, исполнительный директор. — Это значит не посещать такие торговые сети, как Zara. Я уже отказалась от H&M и Primark. Говорят, большинство таких вещей надеваются только семь раз, моя цель — покупать качественные вещи, которые можно носить долго, даже если они сто́ят дороже».

Курить «за компанию»

Пол, специалист по подбору персонала, рассказал, что для него социальное курение было самым серьезным недостатком, от которого он хотел избавиться до 30 лет. Большинство людей, называющих себя социальными курильщиками, относятся к своей привычке снисходительно, потому что не курят каждый день или затягиваются сигаретой, только когда выпивают. Но исследования показывают, что если вы вообще курите, то подвергаетесь более высокому риску сердечных заболеваний и рака, чем некурящие люди, не говоря уже о краткосрочных нежелательных эффектах, таких как неприятный запах изо рта, стареющая кожа и деньги, которые вы тратите впустую.

Соглашаться на меньшее в отношениях



Линдси, журналист, специализирующийся на темах психологии и отношений, говорит: «Перестаньте идти на компромиссы в личной жизни. Вы заслуживаете большего. Не нужно зацикливаться на ком-то, кто явно не заинтересован в вас». Цепляться за дружбу, которой уже нет. Чем старше вы становитесь, тем меньше друзей у вас остается. Когда вы покидаете университет и начинаете строить карьеру, некоторые отношения не выдерживают дистанции. Исполнительный директор Лаура советует просто принять это. «После университета я много лет жила за границей и научилась не переживать из-за дружбы, которая осталась в прошлом. Сейчас я трачу больше сил и времени на действительно важные отношения».

Не придерживаться режима

Али, главный редактор, говорит: «Я привыкла ложиться спать очень поздно и всегда в разное время. Сейчас пытаюсь разработать график, которого смогу придерживаться постоянно. Я заметила, что это очень влияет на качество сна».

Убивать все свои комнатные растения

По словам Али, комнатные растения помогают почувствовать себя ответственным взрослым. Но если вы купите их, то не забывайте о своевременной поливке и заботьтесь о них должным образом.

Рассчитывать, что метаболизм поможет вам оставаться в форме



«Я много раз брала интервью у персональных тренеров, и почти все они сходятся в одном: нужно заниматься минимум три раза в неделю, чтобы увидеть результат», — рассказывает журналист Рози Ф. «Я провела небольшое исследование и нашла тот фитнес-клуб, который мне подходит. Сейчас стараюсь заниматься трижды в неделю. Иногда приходится жертвовать встречами или мероприятиями, которые мне не хотелось бы пропускать, но спортзал теперь для меня на первом месте».

Не менять простыни

«Лечь в постель со свежими простынями — это одно из самых больших удовольствий, — говорит Гарри. — Если вы начнете менять постельное белье регулярно, то будете лучше спать, у вас появится ощущение порядка в жизни. В конце концов, чем меньше грязи — тем лучше. Вы точно скажете себе „спасибо“, если заведете такую привычку».

Пить дешевое вино

Джеймс, бывший технический редактор, рассказывает: «Пить дешевое вино — это очень вредная привычка, от которой я, к счастью, недавно избавился». Многие люди пытаются сократить потребление алкоголя, когда становятся старше. Более внимательное отношение к тому, что именно вы пьете, может быть хорошим решением этого вопроса. Согласно одной теории, если вы купите дорогую бутылку вина, то будете больше наслаждаться напитком, смаковать его и, вероятно, выпьете меньше.

Позволять другим людям выбирать для вас вещи

«К 30 годам вы уже должны сформировать собственное чувство стиля и понять, какая одежда лучше всего презентует вашу личность, — говорит репортер Том. — Вы можете попросить совета у друзей, разбирающихся в моде, но не позволяйте маме, своей девушке или кому-то еще покупать для вас вещи, иначе то, что вы носите, не будет отражать вашу индивидуальность». «Экспериментируйте, ходите по магазинам без „группы поддержки“, и в конце концов вы подберете для себя удобный стиль, который станет вашей визитной карточкой».

Заботиться о физическом здоровье больше, чем о психическом



«Физическая форма не должна быть приоритетнее, чем ментальное здоровье, — говорит Меган. — Диета и тренировки нужны, чтобы вы испытывали внутреннее удовлетворение, а не чувство вины. Упражнения — это хорошо. Но если то, как вы обращаетесь со своим телом, негативно влияет на психическое состояние, значит, где-то нарушен баланс».

Увлекаться модными диетами



Ханна, сотрудница благотворительной организации, говорит: «Лучше сделать здоровое питание своей привычкой и каждый день следовать ей, чем время от времени садиться на диеты. Даже если вы наберете пару килограммов после новогодних каникул, вам будет гораздо проще снова сбросить вес. Главное, чтобы вы ежедневно съедали не меньше пяти порций овощей и фруктов».

Не копить мили авиакомпаний и бонусы за лояльность

«Я наконец-то начала копить мили шесть месяцев назад, когда осознала, что часто путешествую и уже много лет могла бы получать от этого выгоду, — рассказывает Али. — Выберите авиакомпанию, вступите в программу начисления бонусов, получите кредитную карту — вот и все». Вы можете накапливать мили, присоединяться к программам лояльности или пользоваться картами начисления баллов в супермаркетах — в любом случае вознаграждение стоит тех минимальных усилий, которые вы приложите.

Не готовить для себя

Есть пищу быстрого приготовления — это нормально в годы студенчества. Но это начинает выглядеть немного грустно, когда вы становитесь старше. По словам Кирана, редактора новостей, готовить для себя полноценный завтрак, обед и ужин — привычка, которой стоит обзавестись.

Проводить время с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожеством

Меган говорит: «Разорвите связи с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожеством. Зачем тратить энергию на тех, кому вы не нравитесь, если можно проводить больше времени с друзьями, которые вас любят?». «Невозможно понравиться всем, так что не тратьте на это время. Окружайте себя теми, кто принимает вас таким, какой вы есть».

Покупать чистящие средства, которые наносят вред окружающей среде

Есть масса простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы позаботиться об окружающей среде. Например, Лаура решила перестать пользоваться неэкологичными чистящими средствами.

Не сдавать анализы на половые инфекции

Люди, как известно, ленятся проверять свое здоровье. Но, как утверждает редактор социальных сетей Рози П., ни в коем случае нельзя игнорировать тесты на ИППП. «Возможно, мы не воспринимаем это всерьез, но это связано с нашим здоровьем в целом и позволяет спокойно наслаждаться сексуальной жизнью».

Менять планы в последнюю минуту

Поскольку вы не можете говорить «да» всему, важно быть реалистом и сразу оценивать свои силы, чтобы не подводить людей в последнюю минуту. «Одно из моих серьезных решений — стать более надежным человеком, — говорит Рози Ф. — Чем ты старше и ближе к 30 годам, тем чаще встречаются очень занятые люди, которые все планируют на месяцы вперед. Мало кто готов терпеть необязательность и неорганизованность. Это касается и своевременного ответа на сообщения».

Пытаться угодить всем

«Если вы начнете раздавать людям обещания, только чтобы угодить им, то рано или поздно будете сломлены. Пытаясь сделать других счастливыми, вы сами лишитесь покоя, — говорит Рози П. — Ваши друзья поймут, если вы объясните, что вам необходим свободный вечер или что вы не можете впихнуть в свой график сразу несколько дел. Не доводите себя до выгорания!»

Тратить все до копейки к концу месяца



«Вам нужно проанализировать затраты и поискать способы экономии денег», — советует Ханна. Существует множество приложений для планирования бюджета, которые помогут вам разобраться, на что вы тратите бо́льшую часть своих денег.

Не утруждать себя глажкой

«Неглаженые рубашки могут казаться вам отличным выбором, но если вы хотите быть по-настоящему взрослым человеком, то должны начать пользоваться утюгом», — утверждает Алекс М., новостной репортер. «Научитесь гладить, — говорит она. — В мятой одежде вы выглядите так, будто еще не повзрослели и по-прежнему ждете, что обо всем позаботятся ваши родители».

Обманывать себя

Алекс Л., новостной редактор, говорит: «Перестаньте поддерживать видимость и начните по-настоящему добиваться результатов. Хватит обманывать себя. Картофель — это овощ, но не совсем. Если в фитнес-клубе вы полчаса прогуливались по беговой дорожке, постоянно проверяя свой телефон, — это тренировка, но не совсем. Вы стараетесь для себя, а не для того, чтобы потом похвастаться перед другими людьми».

Ставить перед собой недостижимые цели

«Перестаньте вкладывать силы в цели, которые нельзя назвать конкретными, измеримыми и у которых нет срока выполнения (дедлайна). Например, ваша цель должна быть не „сохранить окружающую среду“, а „повысить уровень переработки отходов в моем городе на 60 % к 2020 году“», — говорит Алекс Л.

Проводить мало времени с родителями

«Мы быстро становимся „слишком занятыми“, чтобы проводить время со своей семьей, — говорит Али. — Но с возрастом начинаешь осознавать, что на самом деле это самое важное. Достаточно просто звонить пару раз в неделю, вместе обедать или встречаться на выходных (настолько часто, как можете). Друзья приходят и уходят, но ваша семья всегда должна быть для вас на первом месте».

Никогда не звонить родственникам преклонного возраста



Если у вас много родственников, легко поверить, что они всегда будут рядом. Но это не так. Когда их не станет, вы будете винить себя, что не звонили им чаще. «Возьмите телефон и позвоните своей бабушке, — говорит Линдси. — Вы же не хотите потом жалеть, что мало общались с ней? Разговор не отнимет у вас вагон времени, а для нее это будет значить очень много».

Не возвращать онлайн-покупки, которые вам не подошли

Линдси советует: «Не ленитесь отправлять обратно одежду, купленную в Интернете, если она оказалась вам не по размеру».

Откладывать трудные разговоры

Леон, старший видеопродюсер, говорит: «Я думаю, молодые люди постоянно откладывают трудные разговоры, но чем старше ты становишься, тем чаще тебе приходится в них участвовать». «Лучше просто стиснуть зубы и сделать это. Вы почувствуете облегчение, когда снимете груз с плеч».

Сравнивать свою жизнь с жизнью других людей

«Это трудно, но постарайтесь не смотреть по сторонам», — советует Леон. «Листать ленту в Instagram или Facebook и сравнивать свою жизнь с жизнью своих друзей — это нездоровая привычка, — говорит он. — То, что вы видите в соцсетях, не имеет ничего общего с реальностью. Люди выкладывают только то, что хотят показать окружающим. Вы должны понимать это, иначе вас начнет преследовать мысль, что ваша жизнь — полный кошмар, а все остальные счастливы и прекрасно проводят время. Но это неправда».

Принимать как данность бесценные моменты, которые вы проводите с друзьями

«Иногда кажется, что легче всего отказаться от совместных путешествий с друзьями, особенно если нужно за полгода до поездки оплатить перелет и жилье. Когда нас начинают звать на многочисленные холостяцкие вечеринки, фестивали, пикники за городом, нам просто не хватает сил на все это», — говорит Рози Ф. «Конечно, вы не можете соглашаться на все, поэтому выбирать надо с умом. Но также важно помнить, что в вашей жизни будет совсем небольшой период, переполненный такими приглашениями. Когда у вас появится ипотека и семья, станет еще сложнее найти время на встречи с друзьями. Так что используйте по максимуму возможности, которые есть сейчас».

Молчать о проблемах, связанных с психическим здоровьем

«Говорить о своем психическом здоровье — это нормально, — считает Рози П. —. В нашем обществе принято надевать маску и делать вид, что все в порядке, но не менее важно уметь признавать, что у вас есть проблемы. Только так вы сможете их решить».

Пить мало воды

«Еще полгода назад я выпивала всего один стакан воды в день и много чая», — говорит Шона, технический репортер. «Оказывается, это очень плохо для кожи, почек и здоровья в целом, поэтому я наконец-то поставила на рабочий стол бутылку воды».

Быть домоседом и лежебокой

Иногда необходимо побыть в тишине и покое, остаться наедине с собой. Но ваша жизнь будет намного полнее, если вы начнете выбираться куда-нибудь на выходные. Клаудия, видеопродюсер, считает, что вы определенно должны научиться выходить из дома. «Активно проводить время, заниматься своим хобби, совершать небольшие путешествия по воскресеньям — все это гораздо лучше, чем сидеть целыми днями на диване», — говорит она.

Лелеять свои обиды

Чем старше мы становимся, тем тяжелее эта ноша. Так что не стоит хранить обиды. «Эта нездоровая привычка измучает вас и серьезно навредит вашим настоящим и будущим отношениям, — говорит Рози П. — Лучше проглотить свою гордость и научиться быть выше этого».

Делать что-то, потому что вам кажется, будто вы «должны»

По мнению Али, не стоит ходить на вечеринки и другие общественные мероприятия только потому, что вам кажется, будто вы «должны». «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на вещи, которые вы не хотите делать. Этот урок я вынесла из книги „Магия пофигизма“», — рассказывает она.

Тусоваться каждую ночь

Многие люди согласятся, что с возрастом похмелье становится тяжелее. Алекс Л. говорит: «Пора отказаться от регулярных ночных гулянок. Один раз в месяц или по особым случаям — другое дело».

…А потом целыми днями мучиться от похмелья

«Нет ничего хуже, чем потратить все выходные на то, чтобы прийти в себя после бурно проведенного вечера пятницы», — говорит Джонатан, звукооператор из Лондона.

Избегать уборки, пока все не покроется плесенью или не начнет плохо пахнуть

В статье, опубликованной на сайте greatist.com, Лок Хьюз написал: «Не нужно ждать, пока ваш душ покроется плесенью, чтобы почистить его». Линдси согласна с этим: «Вам даже не надо убираться часто, чтобы сделать дом пригодным для жизни. Просто время от времени протирайте душ, пылесосьте, выбрасывайте пустые коробки из-под пиццы. Тогда вы перестанете испытывать смущение, приглашая кого-то в гости». «И ради бога, научитесь чистить пылесос», — добавляет она.

Проводить перед телевизором больше времени, чем за чтением

«Перестаньте проводить все свое время у экрана телевизора и начните читать книги, — говорит Али. — Вы не почувствуете удовлетворения после запойного просмотра сериалов на Netflix, а чтение книги — это одновременно и хороший отдых, и пища для ума. Не имеет значения, что вы читаете — роман или нон-фикшн. Книга в любом случае даст вам гораздо больше, чем сериалы».

Перекусывать в McDonald’s

«Это еще одна привычка, от которой я хотел избавиться к 30 годам», — признается Джонатан.

Не следить за зубами

Не забывайте чистить их два раза в день (даже если ночевали не дома), регулярно ходить к стоматологу и пользоваться зубной нитью. «У вас не вырастут новые зубы, так что следите за ними!» — говорит Дина, управляющий редактор.

Чрезмерно увлекаться онлайн-знакомствами

Возможно, вы в том возрасте, когда кажется, что все вокруг уже нашли свою «половинку» и остепенились. Если вы все еще одиноки, не нужно сильно беспокоиться из-за этого. И уж точно не надо от отчаяния ходить на свидания каждый вечер. «Перестаньте волноваться и прилагать слишком много усилий, пусть все произойдет естественным образом», — говорит Линдси.

Не пользоваться солнцезащитным кремом

«Будьте осторожнее с солнечными ваннами: чем старше вы становитесь, тем важнее заботиться о своей коже и защищать ее», — говорит Ханна. И это касается не только отдыха на пляже. Большинство специалистов советуют использовать умеренную защиту от солнца каждый день, как летом, так и зимой.

Постоянно беспокоиться о том, что думают другие люди

Среди наших коллег и друзей это оказалось самой распространенной привычкой, от которой они хотели бы избавиться. Так что на нее определенно сто́ит обратить внимание. Эмили, шеф-повар из Лондона, говорит: «Почти весь свой третий десяток я слишком много беспокоилась о том, что думают другие люди. В целом это была большая растрата энергии впустую».

Не иметь долгосрочного плана

«Долгосрочный план — то, чего мне не хватало, — говорит Леон. — К 30 годам вы должны знать, чего хотите от жизни, и иметь общее представление о том, когда будете переезжать/жениться/заводить детей/менять работу и так далее». По словам Шарлотты, менеджера по работе с клиентами, в преддверии 30-летия она каждый год начинала с того, что садилась и размышляла о главных аспектах своей жизни — от отношений до карьеры, — чтобы понять, что она хочет изменить или улучшить в каждой области. «Я не очень строго слежу за своим прогрессом. Но все эти размышления помогли мне направить энергию на цели, которых я хочу достичь, и не сбиться с правильного пути, ведущего к моей версии счастливой и успешной жизни».

Полагать, что вы все знаете

«Почти каждый человек в юности уверен, что он уже все повидал и все знает, — говорит Линдси. — Но чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что это совсем не так. Откройтесь новому опыту, начните прислушиваться к советам и перестаньте думать, что люди смотрят на вас свысока. Нам всегда есть чему поучиться у других».

Слишком часто извиняться

«Мы все извиняемся слишком много, даже если не сделали ничего плохого. „Извините“ может стать словом-паразитом, если использовать его очень часто, так что постарайтесь реже употреблять его», — говорит Линдси. «Приберегите свои извинения для тех случаев, когда это действительно необходимо, — добавляет она. — Раскаяние должно быть искренним, только тогда ваши слова что-то значат».

Пытаться удержать в голове все важные даты и запланированные встречи

Алан, спортивный репортер, говорит: «В начале года возьмите календарь и отметьте в нем все важные даты, чтобы потом не забыть про них». Можно использовать бумажные или электронные календари — это не имеет значения. Если вы найдете систему, которая вам подходит, то почувствуете себя гораздо более организованным и будете испытывать меньше стресса.

Покупать «кофе с собой» каждое утро

Если по утрам у вас мало времени и очень много дел, ежедневная покупка кофе может стать частью вашего утреннего ритуала. Исследователи подсчитали, что это может обойтись вам почти в 700 долларов за год. Этих денег хватит, чтобы слетать до Бали и обратно! «Я покупала кофе каждый день, пока не осознала, что это причиняет мне большой финансовый ущерб, — говорит Рози Ф. — Сейчас я приношу на работу пачку хорошего крепкого кофе и пользуюсь кофеваркой. Я все еще могу дополнительно купить стаканчик кофе в понедельник или пятницу, но в целом мне удается сэкономить деньги».

Businessinsider, перевод МИФ