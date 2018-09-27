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Правительство проанализирует, почему госпредприятия отказывают арендаторам в выкупе недвижимости
28.09.2018 16:51 — Разное | Ежедневник
фото: stolicaonego.ru
Совмином создана рабочая группа по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемой им недвижимости, находящейся в госсобственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства.
Руководителем группы назначен первый вице-премьер Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Группа будет «обеспечивать рассмотрение случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства, а также анализировать дальнейшее использование недвижимого имущества
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Совмином создана рабочая группа по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемой им недвижимости, находящейся в госсобственности...
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