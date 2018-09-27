Правительство проанализирует, почему госпредприятия отказывают арендаторам в выкупе недвижимости

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Совмином создана рабочая группа по рассмотрению случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемой им недвижимости, находящейся в госсобственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства.

Руководителем группы назначен первый вице-премьер Александр Турчин, сообщили в пресс-службе правительства. Группа будет «обеспечивать рассмотрение случаев отказа в продаже субъектам хозяйствования арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или собственности хозяйственных обществ с участием государства, а также анализировать дальнейшее использование недвижимого имущества

в соответствии с подготовленными арендодателями обоснованиями необходимости сохранения у них недвижимого имущества», пояснили в правительстве.



Кроме того, рабочая группа наделяется полномочиями вносить госорганам и иным госорганизациям предложения по вопросам продажи недвижимого имущества, в том числе ответственности должностных лиц за необоснованность принимаемых решений по поводу продажи недвижимости.



Госкомитет по имуществу будет собирать информацию об отказах и ежемесячно выносить их на рассмотрение рабочей группы.

