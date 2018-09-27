Госдолг Беларуси вырос с начала года на 4,3 процента



фото: eadaily.com

Как сообщило Министерство финансов, государственный долг вырос по сравнению с началом 2018 года на 1,8 млрд рублей и достиг 44 млрд рублей.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 16,6 млрд долларов, сократившись с начала года на 173,1 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1%.



В январе-августе 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 1 632,5 млн долларов, в том числе:



- 613,9 млн. долларов – правительства и банков Российской Федерации;

- 600 млн долларов – еврооблигации;

- 314 млн долларов – банков КНР;

- 100,6 млн долларов – МБРР;

- 4 млн долларов – ЕБРР и СИБ.



Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1, 637 млрд долларов.

Внутренний государственный долг составил 9,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 373,2 млн рублей, или на 4,1%.

За январь-август 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 270,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 241,5 млн долларов и 23,1 млн рублей.