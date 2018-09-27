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Госдолг Беларуси вырос с начала года на 4,3 процента
28.09.2018 16:37 — Разное | Ежедневник
фото: eadaily.com
Как сообщило Министерство финансов, государственный долг вырос по сравнению с началом 2018 года на 1,8 млрд рублей и достиг 44 млрд рублей.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 16,6 млрд долларов, сократившись с начала года на 173,1 млн долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1%.
Внутренний государственный долг составил 9,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 373,2 млн рублей, или на 4,1%.
За январь-август 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 270,9 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 241,5 млн долларов и 23,1 млн рублей.
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Как сообщило Министерство финансов, государственный долг вырос по сравнению с началом 2018 года на 1,8 млрд рублей и достиг 44 млрд рублей.
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