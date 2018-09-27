График включения отопления в жилых домах Минска можно узнать онлайн

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане могут узнать дату включения отопления в квартирах онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

Ответы на интересующие вопросы горожане получат через чат-бот (специальную программу для автоматизации заданий) в мессенджерах Viber и Telegram. Для этого нужно ввести улицу и номер жилого дома. Кроме того, аналогичный сервис есть на сайте "Мой Горад" 115.бел в разделе "Контакт-центр ЖКХ". Система автоматически распознает адрес вне зависимости от регистра (ПОБЕДИТЕЛЕЙ или Победителей), можно сокращать сложносоставные названия (например, вместо "Максима Танка" предлагается использовать "Танка") и не указывать пр-т/ул/пер. Предусмотрен антиспам-фильтр, ограничивающий количество запросов (не более 20 в час).

"Коммунальные службы представили графики включения отопления, и с сегодняшнего дня данные по домам, находящимся на обслуживании организаций ЖКХ, доступны пользователям чат-бота", - рассказали в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Онлайн-сервис для диалога жителей и организаций ЖКХ презентовали в столице в прошлом году. В режиме реального времени без обращения в службу 115 можно получить информацию об аварийных и плановых отключениях жилищно-коммунальных услуг, сроках устранения неполадок. В настоящее время чат-ботом пользуются около 22 тыс. горожан.

Как сообщалось, отопительный сезон стартовал в столице с сегодняшнего дня. Первыми подключаются к отоплению объекты социальной сферы. С 1 октября потеплеет в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах. Полное включение отопления в жилфонде происходит в течение четырех-пяти дней.-0-