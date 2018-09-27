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Почти 2 тысячи деревьев и кустарников высадят в Пинске нынешней осенью
28.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Пинский горисполком принял решение о компенсационных посадках. Местом работ по восполнению зеленого фонда определена улица Центральная, где весной следующего года будет высажено 40 саженцев лиственных медленнорастущих деревьев.
Приведут в порядок и территорию, прилегающую к магазину № 37 «БакалеяКэш». Сейчас там проводится благоустройство с обустройством парковки, а весной следующего года планируется высадить 2 красивоцветущих кустарника.
В нынешнем октябре в районе застройки многоквартирного жилья по улице Брестской (район Загорский) планируется высадить 1 840 деревьев и кустарников.
По информации
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