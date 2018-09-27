Почти 2 тысячи деревьев и кустарников высадят в Пинске нынешней осенью



Нынешняя осень станет жаркой для работников участка зеленого строительства городского ЖКХ: они посадят почти 2 тысячи объектов растительного мира. А следующей весной на улице Центральной высадят еще 40 деревьев.

Пинский горисполком принял решение о компенсационных посадках. Местом работ по восполнению зеленого фонда определена улица Центральная, где весной следующего года будет высажено 40 саженцев лиственных медленнорастущих деревьев.

Приведут в порядок и территорию, прилегающую к магазину № 37 «БакалеяКэш». Сейчас там проводится благоустройство с обустройством парковки, а весной следующего года планируется высадить 2 красивоцветущих кустарника.

В нынешнем октябре в районе застройки многоквартирного жилья по улице Брестской (район Загорский) планируется высадить 1 840 деревьев и кустарников.