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Почти 2 тысячи деревьев и кустарников высадят в Пинске нынешней осенью

28.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Почти 2 тысячи деревьев и кустарников высадят в Пинске нынешней осенью
Нынешняя осень станет жаркой для работников участка зеленого строительства городского ЖКХ: они посадят почти 2 тысячи объектов растительного мира. А следующей весной на улице Центральной высадят еще 40 деревьев.

Пинский горисполком принял решение о компенсационных посадках. Местом работ по восполнению зеленого фонда определена улица Центральная, где весной следующего года будет высажено 40 саженцев лиственных медленнорастущих деревьев.

Приведут в порядок и территорию, прилегающую к магазину № 37 «БакалеяКэш». Сейчас там проводится благоустройство с обустройством парковки, а весной следующего года планируется высадить 2 красивоцветущих кустарника.

В нынешнем октябре в районе застройки многоквартирного жилья по улице Брестской (район Загорский) планируется высадить 1 840 деревьев и кустарников.

 

 
 
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