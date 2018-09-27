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Где мы, а где Дания?
28.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Только такие эмоции остались 13 сентября после матча преквалификации чемпионата Европы – 2021 по баскетболу, в котором сборная Беларуси на своей площадке уступила датчанам.
Белорусская дружина, ведомая нашим Виталием Лютычем (на фото – первый слева в нижнем ряду), во втором овертайме уступила датчанам, провалив две концовки. Счет поединка – 94:98. Белорусы за две минуты до конца четвертой четверти имели преимущество в шесть очков, а в первом овертайме вели с разницей в три балла за четыре секунды до сирены. Но скандинавы в обоих случаях сумели спастись.
Виталий был самым результативным в сборной Беларуси, набрав 22 очка и сделав 6 подборов.
Следующий матч Евробаскета-2021 национальная сборная 29 ноября проведет на выезде со Швецией. Далее, 2 декабря, – поединок в Дании, а 24 февраля 2019 года в Минске подопечные Александра Крутикова сыграют с «Тре крунур». Всего во втором отборочном раунде принимают участие 12 команд (4 группы по 3 дружины). По его итогам в следующий раунд отбора пройдут лишь победители групп.
Правда, с такими результатами Лютычу и Ко мало на что приходится рассчитывать.
Интересно, что баскетбол в Дании не входит даже в топ-10 популярных видов спорта, в отличие от Беларуси. Еще со времен СССР о минской команде РТИ знали многие любители спорта, которые были в теме оранжевого мяча. Сейчас же они навряд ли назовут хоть один баскетбольный клуб из Дании, зато их сборная «бьет» нашу. Времена меняются, господа.
Фото www.bbf.by.
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Только такие эмоции остались 13 сентября после матча преквалификации чемпионата Европы – 2021 по баскетболу, в котором сборная Беларуси на своей площадке уступила...
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