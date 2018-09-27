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Кулинарный практикум. Рыбные голубцы

28.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Вы когда-нибудь пробовали голубцы с рыбой? Если нет, предлагаем срочно все исправить. В помощь – наш замечательный рецепт рыбных голубцов. Таким блюдом можно потчевать своих близких в будние дни, а также и по особым случаям.

Ингредиенты:

фарш рыбный любой (из карпа, судака) – 400 г, капуста – 1 вилок, рис – 100 г, морковь, лук репчатый, масло растительное, укроп, соль, перец черный по вкусу.

Для соуса:

лук репчатый – 1 шт., масло растительное – 3 ст. ложки, сахар – 1 ч. ложка, соль, перец черный по вкусу, соус томатный – 100 мл, помидоры – 2 шт., отвар капусты – 300 мл.

В большой кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и положите кочан капусты. Закройте кастрюлю крышкой и варите капусту 10 минут. Затем достаньте и снимите листья для голубцов. Отложите их в сторону и остудите. Капустный отвар не выливайте, он пригодится для приготовления соуса.

Рис промойте под проточной водой и  отварите до полуготовности. К сваренному рису добавьте мелко натертую морковь. Лук нашинкуйте небольшими кубиками, укроп мелко порубите и добавьте к рису и морковке. Рыбный фарш соедините с рисом и овощами, посолите и поперчите по вкусу. Начинку для рыбных голубцов тщательно перемешайте.

Сформируйте рыбные голубцы.

Приготовьте соус. Морковь и лук нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с добавлением растительного масла сначала лук три минуты, затем к луку добавьте морковь и посыпьте овощи сахаром. Готовьте овощи пять минут. Положите томатную пасту и помидоры, предварительно сняв с них кожицу и порезав на кубики. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте к овощам капустный отвар. Готовьте соус пять минут.

Голубцы с рыбой уложите в утятницу или кастрюлю, на дно положите капустные листки, чтобы не пригорели. Готовым соусом залейте рыбные голубцы. Доведите до кипения, а потом на умеренном огне тушите 45 минут (если готовите в духовом шкафу, то запекайте рыбные голубцы 50 минут при температуре 160 градусов).

Приятного аппетита!

Ирина СЛАВИНА.

Партнер рубрики – ОАО «Опытный рыбхоз «Селец».

 
 
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Вы когда-нибудь пробовали голубцы с рыбой? Если нет, предлагаем срочно все исправить. В помощь – наш замечательный рецепт рыбных голубцов. Таким блюдом можно...
 
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