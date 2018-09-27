|
Программа «Модный приговор» удивила новой ведущей
28.09.2018 — Разное | Герой працы
Новой ведущей "Модного приговора" на первом канале стала Анна Семенович. Эту информацию 38-летняя певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Анна пришла в "модный суд" на место Надежды Бабкиной и заняла позицию "защитника" в телешоу. Выпуск с новой ведущей появился на телеэкранах 27 сентября.
Анна Семенович в своем блоге призналась, что давно любит "Модный приговор" и всегда мечтала быть одной из ведущих программы. Также она рассказала, что съемки показались ей сложными, но певица справилась с трудностями на съемочной площадке.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа "Модный приговор" удивила новой ведущей Новой ведущей "Модного приговора" на первом канале стала Анна Семенович. Эту информацию 38-летняя певица сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)