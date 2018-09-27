Программа "Модный приговор" удивила новой ведущей

Новой ведущей "Модного приговора" на первом канале стала Анна Семенович. Эту информацию 38-летняя певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Анна пришла в "модный суд" на место Надежды Бабкиной и заняла позицию "защитника" в телешоу. Выпуск с новой ведущей появился на телеэкранах 27 сентября.

Анна Семенович в своем блоге призналась, что давно любит "Модный приговор" и всегда мечтала быть одной из ведущих программы. Также она рассказала, что съемки показались ей сложными, но певица справилась с трудностями на съемочной площадке.-0-