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Стань заметней!
28.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
Постепенно ухудшаются погодные условия, что снижает видимость участников дорожного движения. Наряду с продолжающимся сокращением светового дня, использование фликеров становится как никогда актуальным.
С 28 сентября по 5 октября на территории области проводится республиканская профилактическая акция «Стань заметней!», направленная на предупреждение ДТП с участием пешеходов и популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.
В ходе неё сотрудники ГАИ уделяют особое внимание движению пешеходов в темное время. Участки патрулирования будут приближены к нерегулируемым пешеходным переходам, транзитным участкам автомобильных дорог, проходящим через населенные пункты.
По мимо этого, будет проводиться разъяснительная работа среди населения, в трудовых коллективах и учреждениях образования, где будут доведены основные риски и угрозы безопасности с учетом сезонных факторов.
Напоминаем! За передвижение по дороге без фликера в темное время суток пешеходу грозит штраф в размере от 1 до 3 базовых величин, а нетрезвому участнику движения – от 3 до 5.
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Постепенно ухудшаются погодные условия, что снижает видимость участников дорожного движения. Наряду с продолжающимся сокращением светового...
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