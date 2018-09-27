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Встреча с американскими земляками

28.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Событие, которое произошло в Ивье в минувшую среду, - встреча детей американских эмигрантов-татар с местными жителями-татарами достойно глубокого анализа и осмысления. Через десятилетия и океаны встретились люди, которых разлучила судьба, люди, которые ничего не знали друг о друге. Но они верили в то, что найдут родных. И они нашли.

Встреча с американскими земляками

Алик Ильясевич рассказывал, что его дед уехал в 1913 году. Его брат остался, потому что не прошел медкомиссию, проверяли перед отъездом. Так и разлучились братья. Из Америки прислал посылку, а потом связь была утеряна.
Дочь Анна закончила факультет международных отношений и в поездке татар по Беларуси выступила в качестве переводчика. Нашлись родственники и у Алика Ильясевича - его мамы троюродная сестра. Именно в его доме была первая остановка американских татар при визите в Ивье.
Вот имена американцев, практически все из которых имели предков, эмигрировавших из Ивья в начале ХХ века.
Супружеская пара Стивен Раткевич и Айша Чалецки-Раткевич (предки Александровичи, Радкевичи), Алиса Раткевич Хьюгворт (дочь Стивена), Питер Хьюгворт (муж Алисы), сын Декстер и его ребенок. Джек Зедровиц (предки Мурзичи), Мэрион Радкевич-Зедровиц (жена Джека, ее предки - Радкевичи, Гембицкие), Мэрион Мурзич-Абрамович, Эллен Лебитц-Хомаюн (предки Лебитцы, Лебеди), Фэй Шутцки (предки Шуцкие-Чуцкие), Лида Броун (предки Чаллесы), Роберт Шабанович (предки с той же фамилией), Дэвид Роткович (предки Лебитцы, Ротковичи, Шабановичи, Роберт и Арлен Босч (предки Рафаловичи, Щуцкие, Богушевичи).

Встреча с американскими земляками

Их родители, дедушки и бабушки уезжали в неизвестность, надеялись вернуться. Может, вспоминался за долгие годы разлуки, а многим и разлуки навсегда, - смородиновый куст, родные ивьевские места, мечеть, барашки, пасущиеся на вагоне.
Много времени прошло с той поры. Когда молодые были, как-то не до того было искать разъехавшуюся по свету родню. Помог Интернет. Многие искали линию своих дедов и бабушек в Беларуси, но не находили родственников. Вышли на татарскую диаспору в Америке, и там нашлись предки. Посылали фотографии, писали письма. Так налаживался мост для произошедшей встречи.

Встреча с американскими земляками

Мария Николаевна Васюкевич, заведующая отделением ОДП ТЦСОН, на встрече с американцами вспомнила о своей бывшей профессии - преподавателя английского языка, была привлечена в качестве переводчика.
Семья Лилии Адамовны Шабанович, пенсионерки, также нашла "своих" американцев. Она вышла замуж и приехала в Ивье. Уроженка из деревни на Литве, где и сейчас живет 40 татар, там живет ее мама. Из семьи Яна Халецкого. Из Америки приехала ее троюродная сестра Айша, тетя Лилии, приехала с мужем, сыном с невесткой, маленькими детьми - 4 месяцев и 3 лет. Айша с внуками безоговорочно была зачислена к близким и дорогим ей людям. Были слезы радости, объятия. Ностальгия от старых фото.
Дедушка Лили Якоб Щуцкий - родом из Ивья, а его сестра Айша Халецкая, 1955 г.р. - американка. Она в Америке имеет в Нью-Йорке частный страховой бизнес, вышла на пенсию. Муж продолжает семейное дело, страхует машины и дома.

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/obshchestvo/item/4537-vstrecha-s-amerikanskimi-zemlyakami.html#sigProIdfe544f0c03

Лилина мама, которая живет в Литве (Щуцкая - девичья фамилия ее, Гембицкая - по мужу), - рассказывала о том, что в Америке есть родня. И она нашлась. Многие рассказанные истории нашли свое подтверждение.
Айша Шабанович рассказала о том, что у дедушки Александра родная сестра Аминя (урожденная Рафалович) вышла в Америке замуж за Мурзича, в браке имели четверых детей. Приехали Джек, Мирием и Линда. Показывались фотографии из семейных альбомов, узнавались мамы, дяди и тети, дальние и близкие родственники.
Председатель районного общества татар Иван Матвеевич Шабанович нашел родственника по маминой линии.
Счастливые истории воссоединения были не единственными. И надо полагать - они будут иметь продолжение.

В. ПОБОЛЬ.

 
 
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Событие, которое произошло в Ивье в минувшую среду, - встреча детей американских эмигрантов-татар с местными жителями-татарами достойно глубокого анализа и...
 
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