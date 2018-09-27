Как говорится, было бы желание…

27 сентября в аг. Геранены прошла очередная "Ярмарка вакансий". Жители сельсовета, не занятые трудовой деятельностью, были приглашены на встречу в рамках оказания помощи в тудоустройстве. В мероприятии приняли участие председатель Гераненского сельисполкома Виктор Эдвардович Вершалович, заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, главный специалист районного Совета депутатов Янина Ивановна Бальцевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Иосифовна Горбач, а также управляющий КСУП " Баума" Дмитрий Мечиславович Буйко.

Основными посетителями мероприятия были люди, не имеющие профессионального образования и должного опыта работы, а также злоупотребляющие алкогольными напитками. Исходя из этого, им было предложено, в первую очередь, пройти курс лечения от алкогольной зависимости, а уже после - устроиться на сезонные работы в сельскохозяйственные организации.

На "ярмарке" в очередной раз заострили внимание на том, что, если у человека есть желание работать, но отсутствует должный уровень подготовки, есть возможность пройти обучающие или повышающие квалификацию курсы. В этом случае необходимо обратиться в службу занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Стоит отметить, что специалисты отдела по труду и занятости регулярно посещают сельские Советы, где представляют вниманию жителей, не занятых трудовой деятельностью, актуальные вакансии, помогают определиться с выбором работы, а иногда и профессии.

П. Подберезная.

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