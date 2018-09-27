Прежде всего - безопасность

Безопасность жизни, пожарная безопасность в быту, правила пользования газовыми и электроприборами, оказание социальной помощи населению - вот главные темы сельских сходов, которые регулярно проходят в населенных пунктах Ивьевского района. В работе сходов принимают участие представители различных служб района, ими же проводится определенная работа по созданию безопасных условий жизнедеятельности граждан, относящихся ко всем категориям группы риска.





Так, 27 сентября был проведен сельский сход в аг. Геранены, посвященный мерам, принимаемым для создания безопасных условий жизнедеятельности граждан на территории сельсовета.

Первым выступил начальник Ивьевского районного участка газоснабжения ПУ "Сморгоньгаз" Антон Иосифович Предко. Он рассказал присутствующим о безопасном использовании газа в быту и безопасности в электроустановках.

Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владислав Валерьевич Могильницкий напомнил о вреде курения, о мерах предосторожности при обращении с огнем, рассказал о необходимости установки пожарных извещателей. Он обратил внимание местных жителей на важность обучения детей основам безопасности, родителям настоятельно порекомендовал обращать внимание на то, как и где их дети проводят свободное время. Также сотрудники РОЧС продемонстрировали жителям сельсовета 2 фильма: о детском травматизме и о гибели людей на пожарах.

Виктор Эдвардович Вершалович, председатель Гераненского сельского исполнительного комитета, затронул тему бродячих животных. Он рассказал о необходимости содержания домашних животных в надлежащем виде, заострил внимание слушателей на угрозе заражения бешенством.

Подытожил собрание председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, который сосредоточил внимание присутствующих на различных аспектах безопасности и упомянул, что в каждой отдельной ситуации есть определенные меры, которые можно предпринять и предупредить трагедию. Еще он призвал граждан быть неравнодушными к проблемам, которые случаются у соседей, односельчан. Ведь только общими усилиями можно добиться эффективного результата.

П. Подберезная.

Фото автора.