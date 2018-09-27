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Прежде всего - безопасность

28.09.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Безопасность жизни, пожарная безопасность в быту, правила пользования газовыми и электроприборами, оказание социальной помощи населению - вот главные темы сельских сходов, которые регулярно проходят в населенных пунктах Ивьевского района. В работе сходов принимают участие представители различных служб района, ими же проводится определенная работа по созданию безопасных условий жизнедеятельности граждан, относящихся ко всем категориям группы риска. 

Прежде всего - безопасность

Так, 27 сентября был проведен сельский сход в аг. Геранены, посвященный мерам, принимаемым для создания безопасных условий жизнедеятельности граждан на территории сельсовета.
Первым выступил начальник Ивьевского районного участка газоснабжения ПУ "Сморгоньгаз" Антон Иосифович Предко. Он рассказал присутствующим о безопасном использовании газа в быту и безопасности в электроустановках.
Начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владислав Валерьевич Могильницкий напомнил о вреде курения, о мерах предосторожности при обращении с огнем, рассказал о необходимости установки пожарных извещателей. Он обратил внимание местных жителей на важность обучения детей основам безопасности, родителям настоятельно порекомендовал обращать внимание на то, как и где их дети проводят свободное время. Также сотрудники РОЧС продемонстрировали жителям сельсовета 2 фильма: о детском травматизме и о гибели людей на пожарах.
Виктор Эдвардович Вершалович, председатель Гераненского сельского исполнительного комитета, затронул тему бродячих животных. Он рассказал о необходимости содержания домашних животных в надлежащем виде, заострил внимание слушателей на угрозе заражения бешенством.
Подытожил собрание председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько, который сосредоточил внимание присутствующих на различных аспектах безопасности и упомянул, что в каждой отдельной ситуации есть определенные меры, которые можно предпринять и предупредить трагедию. Еще он призвал граждан быть неравнодушными к проблемам, которые случаются у соседей, односельчан. Ведь только общими усилиями можно добиться эффективного результата.

П. Подберезная.
Фото автора.

 
 
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Безопасность жизни, пожарная безопасность в быту, правила пользования газовыми и электроприборами, оказание социальной помощи населению - вот главные темы...
 
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