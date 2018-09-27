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Выставка японской и европейской гравюры откроется 1 октября

28.09.2018 17:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Выставка японской и европейской гравюры откроется 1 октября
Фото из открытых источников

Экспозиция состоит из двух блоков. В первом – более 20 традиционных японских гравюр второй половины XIX века, прослеживающих динамику развития искусства «укиё-э»; во втором – произведения европейских мастеров, их видение и восприятие экзотической восточной культуры. Уникальность выставки в том, что Япония той эпохи представлена глазами мастеров как японской, так и европейской школы.

«Укиё-э» (буквально «образы быстротекущего мира») – направление в японской живописи и графике эпохи Эдо (1615-1868). Отличается демократизмом сюжетов, отражающих картины повседневной жизни городского сословия. Самая молодая из школ классического японского искусства «укиё-э» сохранила все своеобразие присущих ему черт - философскую созерцательность и эмоциональную полноту любования красотой бренного мира.

На выставке представлены гравюры конца эпохи Эдо (1603-1868) и начала эпохи Мэйдзи (1868-1912) - исторического периода кардинальных реформ и перемен. Традиционные жанры укиё-э -  бидзин-га (картинки с красавицами) представлены гравюрами Мосаи Нагашима, Мидзуно Тошиката (1866-1908), Тоёхара Кунитика (1835-1900),  муся-э (картинки с воинами) -  Ватанабе Нобуказу (1874-1944), пейзаж -  Андо Хиросигэ (1797-1858) ,  сцены из спектаклей театра Кабуки - Тоёхара Кунитика. (1835-1900).

 
 
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1 октября в Национальном Художественном музее Республики Беларусь откроется выставка «Страна Ямато в японской и европейской гравюре 17-19 вв.» из частного собрания.
 
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