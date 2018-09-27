Новый поезд "Четыре столицы" отправился в пятницу в первый рейс из Киева, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Поезд N31/32 Киев—Минск—Вильнюс—Рига назначен в рамках реализации пилотного проекта ПАО "Укрзализныця" по согласованию с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии.

По информации БЖД, на первый рейс поезда "Четыре столицы" Киев—Минск—Вильнюс—Рига продано 178 билетов. На ближайшие 10 рейсов в направлении Киев—Рига—Киев реализовано 529 билетов.

Кроме того, в состав данного поезда включен беспересадочный прицепной плацкартный вагон Белорусской железной дороги, который будет курсировать по маршруту Минск—Рига—Минск.

Всего в составе поезда будет курсировать 1 плацкартный, 9 купейных и 1 вагон люкс.

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский 28 сентября, 4, 12,18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря в 13:42, прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 23:35 (время отправления из столицы Беларуси — 00:02 следующих суток), на станцию Вильнюс — 04:25 (время отправления 04:30). На конечную станцию Рига-Пассажирская поезд прибудет в 09:05.

Со станции Рига-Пассажирская поезд отправится 29 сентября, 5, 13,19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 декабря и 7 декабря в 11:10, в Вильнюс он прибудет в 15:48 (время отправления из Вильнюса — 15:53), на станцию Минск-Пассажирский — в 20:17 (отправится в 20:47).

На станцию Киев-Пассажирский поезд будет прибывать в 06:42 30 сентября, 6, 14,20, 28 октября, 4, 10, 18, 24 ноября, 2 декабря и 8 декабря.