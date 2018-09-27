Пушилин зарегистрировался кандидатом на пост главы ДНР

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики зарегистрировала Дениса Пушилина в качестве кандидата на внеочередных выборах главы ДНР.

Члены ЦИК на заседании комиссии проголосовали единогласно за регистрацию Д.Пушилина как кандидата, передает корреспондент "Интерфакса".

31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" погиб глава ДНР Александр Захарченко. Народный совет республики назначил Д.Пушилина врио главы ДНР до проведения выборов.

20 сентября в ходе форума "Будущее Донбасса", который проходил на центральной площади Донецка, общественники обратились к Д.Пушилину с просьбой баллотироваться на предстоящих выборах и он ответил согласием.

Внеочередные выборы главы ДНР и очередные выборы депутатов Народного Совета Республики назначены на 11 ноября. По решению Центризбиркома с сегодняшнего дня начался процесс регистрации кандидатов на пост главы ДНР.