Daily Mail опубликовала советы от долгожителей. Есть и от белоруски

Есть среди этого списка и секрет, которым поделилась белоруска Мария Кононович. Ей, как указано авторами исследования, на момент общения с журналистами исполнилось 113 лет.





«Быть добрым по отношению к другим, всех любить и не иметь врагов», – такое напутствие от долгожительницы из нашей страны значится в приведенном Daily Mail перечне.













Кстати, среди советов, которые давали представители «мафусаиловой когорты» из других стран, значатся и довольно неожиданные.





Например, мексиканка Леандра Лумбрерас полагала, что «перевалить» далеко за сотню лет ей помогло употребление в пищу шоколада, сон днями напролет и отсутствие брака.