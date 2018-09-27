Девятовский единогласно переизбран на должность главы федерации легкой атлетики

pressball.by Несогласных с его кандидатурой и воздержавшихся от голосования среди участников отчетно-выборной конференции не было. Все 58 человек свои голоса отдали Девятовскому, пишет













Как ранее отмечало издание, выборы проходили на безальтернативной основе, то есть других кандидатов просто не было.