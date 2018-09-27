"Надо разрешить покупать страховой стаж"

TUT.BY поговорил с экспертами о том, как можно реформировать нынешнюю систему отчислений в ФСЗН. В Беларуси могут пересмотреть размер отчислений в ФСЗН. Пока же большинство белорусов отдает в фонд один процент от своих зарплат, оставшуюся сумму оплачивают их работодатели.поговорил с экспертами о том, как можно реформировать нынешнюю систему отчислений в ФСЗН.





О возможном пересмотре размеров отчислений в ФСЗН власти говорят уже не первый раз. В правительстве еще в 2011 году заявляли, что готовы пойти на сокращение пенсионной нагрузки на фонд заработной платы предприятий. Однако пока конкретные действия и решения не были приняты.





Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще 34: 28% от заработка работника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование.





«Резкое повышение взносов в ФСЗН для работников больно ударит по их кошелькам»





Среди вариантов, как пересмотреть схему отчислений в ФСЗН, — перераспределить нагрузку. Для нанимателей ее предлагают уменьшить, а для работников — увеличить.





Так, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич рассказывает, что организация, которой она руководит, с 2012 года работает над концепцией пенсионной реформы в Беларуси и ранее выступала за то, чтобы каждый год перераспределять и выравнивать это соотношение — взносов в ФСЗН нанимателей и работников.





— Сегодня платим 34 процента и 1 процент соответственно, в следующем году — 33% и 2%, еще через год — 32 и 3. Тогда работник должен начать задумываться, куда идут его деньги и какую пенсию он в итоге получит, — объясняет Жанна Тарасевич.





Похожей позиции придерживается и председатель Клуба финансовых директоров Андрей Карпунин.





— Переброска на один процент в год ровным счетом ни на что не повлияет, это статистическая погрешность. Можно было начинать с 3−5 процентов. В итоге можно поделить отчисления пополам или остановиться на промежуточном варианте — 14% отдает работник, 20% отдает предприятие, — высказывает мнение Андрей Карпунин.





В то же время Жанна Тарасевич не считает, что «нужно начинать с более высокой цифры».





— Конечно, это было бы неплохо. Но такое резкое повышение (для работников. — Прим. ред.) больно ударит по их кошелькам, — говорит эксперт. По ее мнению, в итоге нужно прийти к подходящему соотношению. При этом необязательно, что процесс растянется на 17 лет.





— Это мы предлагали, что поровну должно быть. Стоит рассматривать и другие соотношения, например, 20 на 10. То есть это уже зависит от экономической ситуации. Например, если избавиться от непрофильных расходов, может выйти цифра в 32%, — объясняет Жанна Тарасевич.





Бывший министр экономики Беларуси, почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Георгий Бадей считает наиболее приемлемым равное соотношение по взносам в ФСЗН для нанимателей и работников, то есть одинаковые размеры отчислений.





— Так принято в европейских странах. Но в один день это не сделаешь. Поэтому наш союз ранее и предлагал в своей концепции переходный период, чтобы ежегодно менять соотношение по одному проценту.





Однако финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Гольдберг считает, что вариант разделить отчисление пополам между работником и нанимателем маловероятен.





— Представьте себе — вы получаете заработную плату 500 рублей, у вас удерживают один процент — это 5 рублей. А начнут удерживать гораздо больше. Если увеличивать зарплату работникам, возможно, они согласятся. Но сегодня это практически нереально. Если вы просто пройдете по магазинам и посмотрите объявления, то увидите, сколько получают кассиры и работники за прилавком.





По мнению Анатолия Гольдберга, идеальный вариант, если государство в целом уменьшит нагрузку по взносам в ФСЗН и сделает ее хотя бы 20%. При этом разделит эти взносы поровну между нанимателем и работником.





— Десять на десять — это еще более-менее. Но я не думаю, что сегодня государство готово так поступить.









Сделать взносы в ФСЗН обязательными для всех





Эксперты обращают внимание на то, что некоторые белорусы могут не вносить взносы в ФСЗН.





— У нас часть населения выпала из системы социального страхования. Это, например, ремесленники или владельцы агроусадеб. На сегодняшний день армия еще пополняется, потому что в рамках либерализации есть 18 видов предпринимательской деятельности, которыми физлицо может заниматься без регистрации ИП или юрлица, — объясняет Жанна Тарасевич.





По ее словам, в процессе реформы важна разъяснительная работа, чтобы каждый человек понимал — «сколько платишь, столько и получишь».





— Без трудового стажа и отчислений в ФСЗН у человека нет возможности получать пенсию по возрасту. И об этом многие просто-напросто не знают. Поэтому процесс вовлечения незадействованных людей — наверное, первый шаг, который должен быть в предстоящей реформе. Нужно дать право ипэшникам войти в систему.





С этим мнением согласен и Георгий Бадей.





— Здесь не просто арифметика «кто сколько платит», а мотивы, что человек должен сам заботиться о своем будущем. Он должен сам делать отчисления, имея в виду, что из этих денег завтра ему будет пенсия, пособие по безработице или медицинское страхование.





Внести изменения для состоятельных белорусов





Эксперты предлагают также пересмотреть размер отчислений в ФСЗН для работников с хорошими заработками. Сейчас в Беларуси действует правило: если зарплата человека пятикратно превышает среднюю зарплату по стране, то все, что свыше, взносами в ФСЗН не облагается.





— Из-за этого фонд соцзащиты недобирает денег. То есть простой народ платит, а айтишники и госаппарат — нет. Я давно говорю — товарищи, обратите внимание, это очень важный доход, — считает Анатолий Гольдберг.





Андрей Карпунин также считает, что «это немножко противоречиво, но несущественно, потому что очень малая группа людей имеет такие высокие доходы». Однако эксперт отмечает, что в качестве одного из вариантов обсуждалась возможность поднять эту планку с пяти до шести средних зарплат.









Разрешить покупать страховой стаж и ввести социальный налог





Жанна Тарасевич предлагает добавить возможность покупать страховой стаж.





— Представим ситуацию — есть семья, где жена не работает и смотрит детей, но в то же время у нее муж-айтишник, который получает зарплату в несколько тысяч рублей. Почему он не может купить для нее страховой стаж? — считает Жанна Тарасевич и предлагает ввести подобную функцию.





По мнению Жанны Тарасевич, на сегодня остается открытым вопрос — оставить страховую систему или заменить ее на социальный налог.





— Мы были за то, чтобы данная система оставалась страховой. Если это будет социальный налог, то государство вправе определить какой-то подоходный налог — ты платишь 5 рублей, ты платишь 30. Человеку определят какую-то минимальную пенсию в зависимости от уплаченных налогов, сумму, чтобы он практически не умер, — рассказывает Жанна Тарасевич.





Взносы в ФСЗН разделить на 3 части





Еще в 2012 году представители бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского провели исследование, при котором выяснили, что «к 2016 году фонд упрется в проблему нехватки ресурсов», и с учетом зарубежного опыта разработали комплексное решение проблемы.





— Первым нашим предложением было не повысить пенсионный возраст, а вообще изменить подход к формированию ФСЗН и разделить на три части пенсию, — объясняет Жанна Тарасевич.





Первый компонент — обязательный, который уже существует. Он должен быть стандартным для всех работников, которые в будущем желают получать хотя бы социальную пенсию.





Второй компонент — условно-накопительный, он решает вопрос о дифференциации пенсий и определяет дополнительную пенсию к обязательной части. Сейчас ситуация такова, что люди, которые зарабатывают 300 рублей и 1000 рублей, получат пенсию в районе 150 рублей и 300 рублей соответственно. Получается, что выплаты больше в два раза, а отчисления — в три.





Третий компонент — добровольное пенсионное страхование. По расчетам бизнес-союза, человек должен начинать копить деньги с 30 лет. При этом необходимо предусмотреть страхование средств — если человек не сумел воспользоваться деньгами, они должны перейти к родственникам.









Передать налоговой администрирование отчислений





Андрей Карпунин рассказывает, что клуб финансовых директоров ранее предлагал передать администрирование отчислений в ФСЗН налоговикам.





— Это достаточно смелое предложение, но оно разумное, потому что налоговые органы видят плательщика насквозь — его обороты, численность, вид деятельности. Именно они борются с зарплатами в конвертах, — объясняет Андрей Карпунин.





По словам эксперта, передав администрирование налоговой, можно сэкономить на содержании инспекторов и на программном обеспечении. Также увеличилась бы собираемость сбора, после чего можно говорить о снижении ставки.





— Роль кассы исполняло бы Министерство по налогам и сборам. Работа с пенсионерами, инвалидами и молодежью, начисление пенсий и других выплат, социальные программы, переквалификация — эти функции остались бы у самого фонда социальной защиты.