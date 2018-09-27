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Такого в истории белфутбола еще не было! На матче в Жодино болельщикам подарят более $30 тысяч

28.09.2018 16:28 — Разное | Партизан  
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В выходные в городе самосвалов отпразднуют 70-летие Белорусского автомобильного завода. Частью праздника станет воскресный матч между «Торпедо-БелАЗ» и «Витебском», после которого среди владельцев абонементов разыграют много чего, в том числе два мотоцикла Harley-Davidson.

Такого в истории белфутбола еще не было! На матче в Жодино болельщикам подарят более тысяч
Каждый байк стоит больше 15 тысяч долларов. Таких щедрых подарков своим поклонникам в нашем футболе еще никто не делал. Трибуна рассказывает, как эта история стала возможной.

* * *

Если посмотреть на офсайте «Торпедо-БелАЗ» список партнеров и спонсоров клуба, среди них можно увидеть логотип знаменитого производителя мотоциклов Harley-Davidson. На первый взгляд это может показаться чьей-то шуткой, но известный бренд действительно имеет отношение к автозаводцам.

– Один из официальных дилеров БелАЗа, помимо прочей своей деятельности, представляет в Беларуси марку Harley-Davidson, – рассказывает менеджер по маркетингу «Торпедо-БелАЗ» Виктор Глушко. – Года три назад наш клуб стал сотрудничать с этой компанией, рекламируя бренд Harley-Davidson на стадионе, на печатной продукции, в соцсетях, на форме групп подготовки. 

В этом году – в год 70-летия БелАЗа – у нас появилась идея как-то отблагодарить самую верную категорию болельщиков – владельцев абонементов. В этих целях решили использовать сотрудничество с Harley-Davidson. И часть суммы от рекламного контракта на этот год мы взяли не деньгами, а двумя мотоциклами, которые разыграем между болельщиками 30 сентября.

Виктор Глушко рассказывает, что к подобной активности клуб подтолкнул генеральный директор БелАЗа Петр Пархомчик. В позапрошлом году он предложил разыграть автомобиль Geely, но масштабы рекламного контракта клуба с заводом «Белджи» были не такими значительными, поэтому дальше планов дело не пошло. 

А в начале года, когда на заводе составляли план юбилейных мероприятий, возникла идея с розыгрышем мотоциклов, и Пархомчик как председатель общего собрания участников ООО «Футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» дал добро на проведение акции.

– Эту акцию мы запланировали в том числе для того, чтобы приподнять престиж абонементов и увеличить их продажи не только в этом году, но и в следующем. И она дала эффект. В 2017-м мы реализовали порядка 150 абонементов, в этом – около 350. Купить абонемент уже нельзя. Продажи завершились в мае.

Розыгрыш состоится сразу после завершения матча «Торпедо-БелАЗа» с «Витебском». Предшествовать поединку будет пробег байкеров на харлеях, которые проедут по центральным улицам города с флагами клуба и БелАЗа. 

На протяжении всего матча мотоциклы будут стоять на территории стадиона, болельщики смогут пообщаться с байкерами, сфотографироваться и распечатать снимки на инстапринтере. После финального свистка в лототрон, установленный возле поля, опустят конверты с номерами абонементов. 

Рулить всем процессом будет лидер одной из белорусских музыкальных групп, имя которого клуб пока держит в секрете. А вот вытаскивать конверты пригласят случайных зрителей с трибун.

- Для того, чтобы каждый участник розыгрыша имел шансы выиграть главный приз, первым делом разыграют мотоциклы, – объясняет порядок мероприятия Глушко. – А уже в качестве «утешительных» призов пойдут плазменный телевизор, телефон Samsung Galaxy A8+, ноутбук Lenovo, планшет Apple iPad и десять мячей Errea с автографами футболистов.

О каких мотоциклах идет речь? Это представители двух моделей Harley-Davidson – Roadster и Forty-Eight. Cтоимость первого оценивается в 16 тысяч долларов, второго – в 15 тысяч. Как рассказали «Трибуне» в компании Harley-Davidson Minsk, болельщики станут хозяевами новых байков – их в этом году доставили в Беларусь из США.



Правда, покинуть стадион на двухколесном транспорте не получится. Согласно правилам розыгрыша, утвержденным в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, получить приз можно будет на протяжении месяца, начиная со следующего дня после выигрыша.

* * *
Посещаемость домашних матчей «черно-белых» в этом сезоне не радует боссов клуба внушительными показателями. На последнюю домашку пришло всего 670 человек. Несмотря на это, Виктор Глушко верит, что главные призы лотереи отправятся в гаражи неслучайных зрителей.

– Владельцы абонементов у нас ходят на футбол более дисциплинированно, нежели другие болельщики, – говорит Глушко. – Они все-таки за них заплатили деньги. А то, за что платим, хочется использовать. Да и по нашим наблюдениям, абонементские сектора практически на всех матчах заполняются лучше других секторов. Владельцы абонементов ходят на матчи достаточно регулярно. Надеюсь, в следующем году они тоже будут приходить на футбол.

Первым белорусским клубом, который после 2010-го разыграл среди болельщиков солидный презент, стало брестское «Динамо». В апреле 2017-го брестчане после домашнего матча с БАТЭ «жеребили» между зрителями новенький автомобиль Renault Logan, который на тот момент стоил порядка 8 тысяч долларов.

Остается лишь добавить, что матч состоится 30 сентября и начнется в 17:00. Вход на поединок в Жодино будет свободным.

 
Теги: Витебск
 
 
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В выходные в городе самосвалов отпразднуют 70-летие Белорусского автомобильного завода. Частью праздника станет воскресный матч между «Торпедо-БелАЗ» и...
 
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