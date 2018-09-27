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Лукашенко рассказал о конфиденциальном разговоре с Путиным

28.09.2018 17:09 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко рассказал о конфиденциальном разговоре с Путиным

фото: gazeta.ru

По словам белорусского президента, с российским коллегой они обсудили проблему действия западных государств и НАТО у границ Союзного государства.

28 сентября на полях саммита СНГ в Душанбе Александр Лукашенко провел двусторонние встречи с некоторыми главами государств. Так, с лидером Молдовы Игорем Додоном белорусский президент обсудил состояние торгово-экономического сотрудничества, реализацию прежних договоренностей и перспективные направления для совместной работы.

Во время своего интервью журналистам Александр Лукашенко заявил, что центральным вопросом саммита стал вопрос безопасности. «Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ Союзного государства", - цитирует Лукашенко пресс-служба.

Белорусский лидер рассказал также, что имел конфиденциальную беседу с Владимиром Путиным именно на эту тему.

В беседе с журналистами Лукашенко перечислил болевые точки в сфере безопасности. «Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие", - сказал белорусский лидер.

 
 
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По словам белорусского президента, с российским коллегой они обсудили проблему действия западных государств и НАТО у границ Союзного государства.
 
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