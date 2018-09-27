Какие магазины и торговые центры будут устраивать распродажи в октябре

Столичные универмаги и торговые центры в октябре снова будут устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки ОАО «ЦУМ Минск» каждый четверг и субботу 20% на непродовольственные товары 1 октября 20% на непродовольственные товары, для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения 14 октября на отдельный ассортимент женских товаров (Акция в день Матери) каждый понедельник 20% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт ОАО «ГУМ» 4, 11, 13, 18, 25, 27, 30 октября 20% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день») 8−10, 15−17, 22−24 октября 25% на отдельные группы товаров каждую пятницу Для держателей дисконтных карт 23% в секциях непродовольственных товаров ТКУП «Универмаг Беларусь» 1 октября 25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения 8, 15, 22, 29 октября 8% на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения 2−3, 9−10, 16−17, 23−24 октября 23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 13 октября 30% на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (Акция ко дню Матери) 4−7, 11−14, 18−21, 25−28 октября 26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт ООО «Торговый дом «На Немиге» 1 октября 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 3−7, 10−14 октября 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары УП «Кирмаш» каждую среду и пятницу 20% на непродовольственные товары каждый понедельник 25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт Магазины Торгового центра «Столица» 3, 14 и 20, 21 октября скидки от 5 до 50% ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) каждую среду 17% 1 октября 20% для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения 12 октября 17% (на женский и детский ассортимент) ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник, пятницу от 15 до 20% ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду, а также 14 октября 15% (кроме акционных и уцененных) ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу 15% на отдельные группы товаров ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду, субботу 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник 15% на отдельные группы товаров ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг, а также 5 октября 15% ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, воскресенье 20% (кроме акционных) ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) 3, 10, 17, 24, 31 октября 20% ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг 15% ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу 20% ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 октября 15% на отдельные группы товаров ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) каждый четверг 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)