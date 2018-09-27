Какие магазины и торговые центры будут устраивать распродажи в октябре

|
Магазин, ТЦ
|
В какие дни будут скидки
|
Размер скидки
|
ОАО «ЦУМ Минск»
|
каждый четверг и субботу
|
20% на непродовольственные товары
|
1 октября
|
20% на непродовольственные товары, для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения
|
14 октября
|
на отдельный ассортимент женских товаров (Акция в день Матери)
|
каждый понедельник
|
20% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|
ОАО «ГУМ»
|
4, 11, 13, 18, 25, 27, 30 октября
|
20% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый день»)
|
8−10, 15−17, 22−24 октября
|
25% на отдельные группы товаров
|
каждую пятницу
|
Для держателей дисконтных карт 23% в секциях непродовольственных товаров
|
ТКУП «Универмаг Беларусь»
|
1 октября
|
25% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
|
8, 15, 22, 29 октября
|
8% на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения
|
2−3, 9−10, 16−17, 23−24 октября
|
23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
13 октября
|
30% на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (Акция ко дню Матери)
|
4−7, 11−14, 18−21, 25−28 октября
|
26% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для держателей дисконтных карт
|
ООО «Торговый дом «На Немиге»
|
1 октября
|
25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
3−7, 10−14 октября
|
22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября
|
22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|
УП «Кирмаш»
|
каждую среду и пятницу
|
20% на непродовольственные товары
|
каждый понедельник
|
25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|
Магазины Торгового центра «Столица»
|
3, 14 и 20, 21 октября
|
скидки от 5 до 50%
|
ОАО «Трикотажторг»
(ул. Платонова, 30/2)
|
каждую среду
|
17%
|
1 октября
|
20% для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения
|
12 октября
|
17% (на женский и детский ассортимент)
|
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|
каждый вторник, пятницу
|
от 15 до 20%
|
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|
каждую среду, а также 14 октября
|
15% (кроме акционных и уцененных)
|
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|
каждый четверг, субботу
|
15% на отдельные группы товаров
|
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|
каждую среду, субботу
|
15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|
каждый вторник
|
15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|
каждый четверг, а также 5 октября
|
15%
|
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|
каждый вторник, четверг, воскресенье
|
20% (кроме акционных)
|
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|
3, 10, 17, 24, 31 октября
|
20%
|
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|
каждую среду, четверг
|
15%
|
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|
каждую среду, субботу
|
20%
|
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|
с 1 по 31 октября
|
15% на отдельные группы товаров
|
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30)
|
каждый четверг
|
20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»)