В спецлесхозе коллектив лесоводов встретился с заместителем главы района Натальей Бураковой





25 сентября заместитель председателя райисполкома Наталья Буракова провела информационно-разъяснительную встречу с коллективом Ветковского спецлесхоза. Акцент был сделан на выполнении районом показателей социально-экономического развития и жилищного строительства.

Наталья Михайловна рассказала, что за 9 месяцев текущего года показатели по жилищному строительству выполнены на 104 процента. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом. Кроме этого, будут закладываться ещё два 30-квартирных дома в районе магазина «Евроопт», один запланирован для специалистов, а второй — для долевого строительства.

Сотрудниками спецлесхоза также поднималось много вопросов. Так, Александр Ширин интересовался, по какому принципу распределяются квартиры в новых домах? «Если я строю квартиру за свой счёт, можно ли быть уверенным, что моими соседями не окажутся те, кто квартиру получил бесплатно, неблагополучные семьи, состоящие на учёте в СОП, алкоголики?» Наталья Михайловна пояснила, что таких гарантий никто дать не может. Всё зависит от того, сколько человек строит квартиры за собственный счёт. Если набирается 12 семей, а в подъезде всего 10 квартир, то один подъезд займут те, кто строился за свои деньги, а в остальные въедут те, кто получил квартиру при помощи средств государственного бюджета, как многодетные или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, сюда же относится социальное жильё.







Директор спецлесхоза Сергей Данильченко поинтересовался, будет ли ещё что-нибудь строиться в ближайшее время? Наталья Михайловна рассказала, что за последние три года в район было инвестировано очень много средств. Практически завершились три инвест-проекта, такие как птицефабрика, молочный комплекс в Хальче на 1200 голов. Большие средства также были вложены «Гомельским мясокомбинатом» для реконструкции свинокомплекса. Были построены 8 доильных блоков по районам Ветки. В Присно и Новосёлках к ним будет достраиваться два сарая. До 2020 года план выполнен. Что касается жилья, подбираются площадки, строительство будет продолжаться.

Заместитель председателя также разъяснила ситуацию по выплате зарплаты, сказав, что проблема действительно существует и будет решаться.

Состояние дорог остаётся одной из тем, которая более всего волнует население. Люди жаловались на то, что на перекрёстке улицы Пушкина и Белорусской огромная яма, через которую невозможно проехать легковому автомобилю, даже мусоровозу. По той же улице Пушкина была проложена новая линия водопровода, а воды до сих пор нет.

Главный механик Евгений Прокошин рассказал, что когда шёл капитальный ремонт дороги по улице Чапаева, новый асфальт до конца не был положен, и на данный момент требует хотя бы ямочного ремонта.

Также не могли не затронуть ветковчане закрытие торгового объекта «Дары от Зари». Наталья Михайловна подробно рассказала почему так происходит: товарооборот КСУП "Совхоз «Заря» падает, и по районам магазины будут закрыты. Собственник в последние три года несёт убытки, поэтому гораздо выгоднее открыть один большой магазин в Гомеле.

Диалог с сотрудниками «Ветковского спецлесхоза» проходил очень оживлённо. На каждый вопрос был дан обстоятельный ответ, некоторые из них были взяты на контроль. Именно такая форма общения позволяет гораздо эффективнее решать задачи стоящие перед районом.

Е.ЧУДУКОВА.