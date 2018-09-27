Девятовский переизбран на второй срок у руля БФЛА, сборная Беларуси получила нового главного тренера

28 сентября в Минске прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики. На ней на пост председателя единогласно был переизбран Вадим Девятовский, сообщает пресс-служба БФЛА.



Вадим Девятовский. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Кроме того, сборная Беларуси по легкой атлетике получила нового главного тренера. Национальную команду возглавил отечественный специалист Юрий Моисевич, передает «Прессбол» .

Юрий Моисевич долго работал директором ДЮСШ «Динамо», отвечал за подготовку резерва национальной команды по легкой атлетике. Минувшие шесть лет провел в национальной теннисной академии. Участвовал в подготовке сборных Беларуси к матчам Кубка федерации и Кубка Дэвиса. Некоторое время тренировал прыгуна в высоту Максима Недосекова.