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Девятовский переизбран на второй срок у руля БФЛА, сборная Беларуси получила нового главного тренера
28 сентября в Минске прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики. На ней на пост председателя единогласно был переизбран Вадим Девятовский, сообщает
Кроме того, сборная Беларуси по легкой атлетике получила нового главного тренера. Национальную команду возглавил отечественный специалист Юрий Моисевич, передает
Юрий Моисевич долго работал директором ДЮСШ «Динамо», отвечал за подготовку резерва национальной команды по легкой атлетике. Минувшие шесть лет провел в национальной теннисной академии. Участвовал в подготовке сборных Беларуси к матчам Кубка федерации и Кубка Дэвиса. Некоторое время тренировал прыгуна в высоту Максима Недосекова.
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Девятовский переизбран на второй срок у руля БФЛА, сборная Беларуси получила нового главного тренера
28 сентября в Минске прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики.
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