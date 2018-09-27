﻿ Ночью на платформе минского метро устроят концерт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночью на платформе минского метро устроят концерт

28.09.2018 18:05 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

С 10 по 20 октября в Минске будет проходить Международный фестиваль имени Юрия Башмета. Организаторы смогли договориться – и в ночь на 14 октября впервые проведут концерт на платформе метро. «Ночь в метро» будет на станции «Петровщина», где потолок в виде звездного неба. Об этом рассказал художественный руководитель фестиваля Ростислав Кример в интервью телеканалу СТВ.

«Начало концерта в два часа ночи, прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу, будут выступать группа «Без билета», дядя Ваня, мой оркестр, хор, оркестр на скрипке Страдивари. Еще пока мы не вышли в продажу, потому что хотим четко понять, как ограничить количество людей», – сказал Кример.

По его словам Кримера, скорее всего поставят ограничение в 400 человек. За событием он советует следить на сайте фестиваля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 по 20 октября в Минске будет проходить Международный фестиваль имени Юрия Башмета. Организаторы смогли договориться – и в ночь на 14 октября впервые проведут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Остановлено движение на Московской линии Минского метрополитена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика