Ночью на платформе минского метро устроят концерт

С 10 по 20 октября в Минске будет проходить Международный фестиваль имени Юрия Башмета. Организаторы смогли договориться – и в ночь на 14 октября впервые проведут концерт на платформе метро. «Ночь в метро» будет на станции «Петровщина», где потолок в виде звездного неба. Об этом рассказал художественный руководитель фестиваля Ростислав Кример в интервью телеканалу СТВ.

«Начало концерта в два часа ночи, прямо на перроне будет партер, будет light-шоу, будет лазерное шоу, будут выступать группа «Без билета», дядя Ваня, мой оркестр, хор, оркестр на скрипке Страдивари. Еще пока мы не вышли в продажу, потому что хотим четко понять, как ограничить количество людей», – сказал Кример.

По его словам Кримера, скорее всего поставят ограничение в 400 человек. За событием он советует следить на сайте фестиваля.