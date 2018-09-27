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"Мы продвинутые". Минчанки ездят на трехколесных великах и наслаждаются жизнью после 65

28.09.2018 17:55 — Разное | Tut.by  
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Антонина Стоюхина, Лидия Старцева и Наталья Зюскевич — пенсионерки за 65, которых не застать дома. По утрам минчанки ездят в бассейн на трехколесном велосипеде, днем ходят в кино на сеансы, которые подешевле, по вечерам — в театр или на прогулку со скандинавскими палками. А когда получают пенсию, выбираются в кофейню на десерт. «До Европы нам, конечно, далеко. Но стараемся не отставать», — улыбаются собеседницы, которых с трудом назовешь бабушками. 


Первый сеанс плавания в Дворце водного спорта стартует в 8.30. Антонина Михайловна, Лидия Васильевна и Наталья Петровна заранее подруливают к спорткомплексу на трехколесных велосипедах. В багажнике — сумки с купальниками, полотенцами и прочими предметами для водных процедур. Женщины занимают парковочные места и бодро нахваливают погоду.

— В дождь на велосипеде ездить тяжело: тогда добираемся пешком или подъезжаем на автобусе. Зато в теплое время года, бывает, наматываем больше 20 километров в день! — вводит в курс дела Антонина Стоюхина, староста группы по плаванию.


Антонина Стоюхина

Трехколесным транспортом пенсионерки обзавелись не так давно. На вопрос, почему выбрали именно такой вариант, отвечают:

— В нашем возрасте, если упадешь и что-то сломаешь, это уже навсегда. Мы продвинутые и вычитали в интернете, что есть трехколесный велосипед. Более устойчивый и безопасный. Сразу решили — хотим!

Антонина Михайловна получила свой транспорт в подарок.

— Намекнула детям: «Хорошо бы иметь такой трехколесный велосипед…». Они быстренько мне его и купили, пригнали из другого города, — улыбается женщина. — На трехколесном удобно и по велодорожке прокатиться, и на рынок съездить за покупками.

Но главный пункт назначения дважды в неделю — бассейн. Это, по словам пенсионерок, для них не спорт, а удовольствие.


Лидия Старцева

— На пенсии у нас начался новый этап жизни. Причем не блеклый, а наполненный совершенно новыми красками. Мне до бассейна ехать 40 минут, но я делаю это с радостью, — говорит Лидия Старцева. — Тренер Людмила Ивановна научила меня плавать. Представляете, только на пенсии наконец поплыла сама, без надувных кругов и нарукавников!

У пловчих есть даже гаджеты, которые фиксируют преодоленное расстояние и мотивируют больше двигаться.

— Отслеживаем активность по фитнес-браслетам. Например, я прохожу минимум 10 тысяч шагов в день, иногда со скандинавскими палками, — говорит Антонина Михайловна. — А еще не ем после шести, контролирую рацион.

— Я такой дисциплиной в питании похвастаться не могу, — признается Наталья Зюскевич. — А вот браслет у меня тоже был. Правда, после того, как окунулась с ним в бассейн, табло перестало отображать результаты. Сегодня пойду за новым — без него уже не могу.


Наталья Зюскевич

Всю жизнь Наталья Петровна проработала в торговле. Только в 59 вышла на пенсию, чтобы ухаживать за мамой.

— Хотя сил и энергии на работу хватало. Сейчас мой день начинается в полшестого утра. Сажаю в корзину собаку, устраиваюсь на велосипеде — и вперед! Потом возвращаюсь накормить домашних. А когда все уходят на работу, то собираемся с соседями во дворе на кофе-паузу. Кто-то выносит выпечку, кто-то варит кофе. У нас прекрасно и дружно, заглядывайте на Кузьмы Черного, — говорит Наталья.

Антонина Стоюхина много лет отработала экономистом на заводе. До пенсии совсем не было времени думать о спорте, рассказывает минчанка.

— Работа тяжелая, с таможней, людьми. Проводила на заводе весь день — с восьми утра до восьми вечера. Выходила зимой из дома — и на тропинке только мои следы. А я несусь: электронная проходная — попробуй опоздай. Мечтала выйти на пенсию и сделать две вещи: завести собаку и купить абонемент в бассейн. Во всем преуспела!


Лидия Старцева тоже подтверждает, что в молодости некогда было задумываться о здоровом образе жизни.

— Помню, на ходу перекусывала сосисками, а еще стояла в столе заказов за «синей птицей». И такая счастливая выходила с покупкой, как сейчас после бассейна! — шутит Лидия Васильевна.

По образованию она программист. Говорит, всю жизнь просидела на одном стуле, а в трудовой книжке оказалось столько записей:

— Всех даже не прочитала. Не заметила, сколько разных переводов было на моем веку, переименований. Страшное кино!


Сейчас пенсионерка поет в хоровом коллективе во Дворце культуры ветеранов, рисует, вышивает крестиком, лентами и утепляет на зиму вязаными вещами себя и подруг.

— Вот, например, повязка на голову, которую мне связала Лидия Васильевна. А это чехол для телефона, вышитый ее руками, — демонстрирует красоту Антонина Стоюхина. — Она у нас местная рукодельница.

Спортсменки в один голос уверяют, что после выхода на пенсию жить стало веселее. У Антонины Стоюхиной — трое детей, пятеро внуков и трое правнуков. Для всех она — супервумен.


— Нам скучать некогда, сами понимаете. А дети счастливы, что лишний раз к ним не пристаем. Во вторник и пятницу по утрам ездим во Дворец водного спорта плавать. По средам традиция ходить с подружками в баню. В обед, когда сеансы подешевле, смотрим в кино все премьеры. Мне особенно понравились спортивные драмы — «Тренер» с Козловским и «Лед». А по вечерам, если узнаем о скидках для пенсионеров, ходим в театры — Большой оперы и балета, музыкальный и имени Горького, — перечисляет варианты досуга Антонина Михайловна.

— И в кафе можем посидеть, как получим пенсию, — улыбается Наталья. — До Европы нам, конечно, пока далеко. Путешествуем меньше. Хотя, стоит признать, и пенсии у нас ниже. Нет такой финансовой возможности ездить по миру. Кажется, вот если бы нам подняли пенсии, мы бы развернулись! Но все равно стараемся преуспевать. Сын меня в Израиль возил. Настало то время, когда не мы детям помогаем, а они нам.

— А я в прошлом году была в Затоке, еще раньше — в Турции, — говорит Антонина Стоюхина.


В мае приятельницы вместе участвовали в велокарнавале Viva Rovar. Впечатляли жителей города-героя своим необычным транспортом.

— Молодежь удивленно реагировала, уступала нам дорогу. Некоторые даже побаивались, — смеются собеседницы. — Вообще, люди постоянно подходят на улице, спрашивают, где взяли свои необычные велосипеды, сколько стоили. И самый популярный вопрос, где паркуем такой габаритный транспорт.

— И где же?

— Я в гараже около дома по соседству с другими машинами, — говорит Антонина Стоюхина.

— А я в подъезде. В старых домах достаточно места даже для моего трехколесного велосипеда, — поясняет Наталья Зюскевич.


На вопрос, бывает ли иногда скучно из-за отсутствия работы, женщины отвечают:

— Никогда!

— Я восемь лет не работаю — и так хорошо! — смеется Антонина Михайловна. — Нас дома не застать. Да и не знаем, чего бы еще хотелось добавить в свой график для разнообразия: все и так очень нравится! Много движения, культурная программа. А вот дачи у нас нет, иначе свободного времени было бы меньше. Хватает небольшого участка земли около дома, палисадника и цветов в квартире.

— А еще остается есть время на книжки. Чаще получается читать электронные на планшете.

— Что сейчас читаете?

— Чехова! — отвечают хором. — Читаешь и думаешь: «Боже мой! Это же и есть наша жизни. Ничего не изменилось!». И так интересно.

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Антонина Стоюхина, Лидия Старцева и Наталья Зюскевич - пенсионерки, которые занимаются спортом, гоняют на велосипедах и рассказывают, как это - после 60 начать жить...
 
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