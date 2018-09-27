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Остановлено движение на Московской линии Минского метрополитена
Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановлено движение на Московской линии Минского метрополитена, сообщили БЕЛТА очевидцы.
Поезда стоят уже несколько минут. В метро объявили об остановке движения поездов на первой линии. В пресс-службе метрополитена в ближайшее время прокомментируют ситуацию.
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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановлено движение на Московской линии Минского метрополитена, сообщили БЕЛТА очевидцы. Поезда стоят уже несколько минут. В...
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