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В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы

28.09.2018 18:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Для местных жителей событие не только значимое, но еще и долгожданное: строительство велось шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы

В корпусе разместилось 7 отделений, от приемного до кардиологии. За медицинской помощью сюда одновременно могут обратиться 260 человек. В планах организовать здесь межрайонные отделения, чтобы оказывать помощь и жителям близлежащий районов.

В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы

Виктор Демьян, житель Волковыска:
Конечно, рад этому корпусу. Нас сейчас все устраивает, все красиво здесь. Я думаю, что нас будут здесь хорошо лечить.

В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Министерство здравоохранения своей целью видит развитие в небольших регионах, конечно же, межрегиональных центров. Понятно, что это возможность сконцентрировать как высокопрофессиональные кадры, так высокотехнологическое медицинское оборудование. Это и экономически целесообразно, и это помощь, которую житель получает недалеко от своего места жительства.

В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы

В каждой области страны определены точки для строительства новых медицинских центров или переоснащения существующих. Особенно в тех регионах, которые активно развиваются. Один из примеров – город атомщиков Островец, где в 2019 году появится межрегиональная больница.

 
 
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Новости Беларуси. Для местных жителей событие не только значимое, но еще и долгожданное: строительство велось шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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