|
В Волковыске открыли новое здание лечебного корпуса районной больницы
Новости Беларуси. Для местных жителей событие не только значимое, но еще и долгожданное: строительство велось шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В корпусе разместилось 7 отделений, от приемного до кардиологии. За медицинской помощью сюда одновременно могут обратиться 260 человек. В планах организовать здесь межрайонные отделения, чтобы оказывать помощь и жителям близлежащий районов.
Виктор Демьян, житель Волковыска:
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
В каждой области страны определены точки для строительства новых медицинских центров или переоснащения существующих. Особенно в тех регионах, которые активно развиваются. Один из примеров – город атомщиков Островец, где в 2019 году появится межрегиональная больница.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Для местных жителей событие не только значимое, но еще и долгожданное: строительство велось шесть лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)