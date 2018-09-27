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По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений

28.09.2018 17:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По итогам встречи глав государств СНГ в узком составе решено, что в 2019 году председательство в СНГ примет Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Вопрос безопасности – это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита»

По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений

Следующее заседание Совета глав государств пройдет 11 октября 2019 в Ашхабаде. Эти и другие вопросы, в том числе кадровые, партнеры обсудили уже на встрече в расширенном составе.

Какие темы обсудят на саммите глав государств СНГ

По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений

Говорили о проекте конвенции, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Также лидеры стран СНГ приняли решение о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству:
Предлагаемый план представляет 49 позиций. Это основные мероприятия, которые мы готовимся провести к 75-летию Победы. Он включает разные разделы и прежде всего обращен на заботу о ветеранах войны. Их осталось немногим более 100 тысяч и они, естественно, нуждаются в особом внимании.

Отдельные разделы плана посвящены борьбе с фальсификацией истории, которой занимаются в ряде стран – да и не только в ряде других стран но и, к сожалению, в наших странах историки, которые хотят переписать Победу, отнять ее у советского народа.

По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений

Всего принято 16 решений и заявлений. Об итогах сегодняшнего саммита журналистам рассказали на итоговой пресс-конференции.

По итогам встречи глав государств СНГ принято 16 решений и заявлений

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
Мы уделили особое внимание вопросам дальнейшего углубления взаимодействия стран-участниц СНГ в сферах обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Содружества, торгово-экономической кооперации, в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. В том числе по вопросам свободного передвижения товаров и услуг, культурно-гуманитарного сотрудничества.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. По итогам встречи глав государств СНГ в узком составе решено, что в 2019 году председательство в СНГ примет Туркменистан, сообщили в программе...
 
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