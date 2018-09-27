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Октябрьские скидки в торговле Минска

28.09.2018 17:43 — Разное | Интерфакс  
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Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в октябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

каждый четверг, субботу - 20 % на непродовольственные товары;

1 октября - 20 % на непродовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения; 

14 октября - 22 % на отдельный ассортимент женских товаров (акция в День матери).

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник - 20 % на непродовольственные товары.

  • ОАО "ГУМ": 

4, 11, 13, 18, 25, 27, 30 октября - 20 % на непродовольственные товары (акция "Щедрый день");

8-10, 15-17, 22-24 октября - 25 % на отдельные группы товаров.

Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу - 23 % в секциях непродовольственных товаров.

  • ТКУП "Универмаг Беларусь": 

1 октября - 25 % на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения; 

8, 15, 22, 29 октября - 8 % на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;

2-3, 9-10, 16-17, 23-24 октября - 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;

13 октября - 30% на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (акция ко Дню матери).

Для держателей дисконтных карт: 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 октября - 26 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

  • ООО "Торговый дом «На Немиге": 

1 октября - 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;

3-7, 10-14 октября - 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;

16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября - 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

  • УП "Кирмаш":

каждую среду, пятницу - 20 % на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник - 25 % на непродовольственные товары.

  • Магазины Торгового центра "Столица" 13, 14 и 20, 21 октября предложат скидки от 5 до 50 %.
  • ОАО "Трикотажторг" (ул. Платонова, 30/2):

каждую среду - 17 %;

1 октября - 20 % для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;

12 октября - 17 % (на женский и детский ассортимент).

  • ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

каждый вторник, пятницу - от 15 до 20 %.

  • ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду, а также 14 октября - 15 % (кроме акционных и уцененных).

  • ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38): 

каждый четверг, субботу - 15 % на отдельные группы товаров. 

  • ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55):

каждую среду, субботу - 15 % на отдельные группы товаров.

  • ЗАО "Сандрик" (просп. Газеты "Правда", 40): 

каждый вторник - 15 % на отдельные группы товаров.

  • ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1): 

каждый четверг, а также 5 октября - 15 %.

  • ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38):

каждый вторник, четверг, воскресенье - 20 % (кроме акционных).

  • ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1):

3, 10, 17, 24, 31 октября - 20%. 

  • ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32):

каждую среду, четверг - 15 %.

  • ЗАО "Лянок" (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу - 20 %.

  • ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1): 

с 1 по 31 октября - 15 % на отдельные группы товаров.

  • ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг - 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа "Гранд 1,6").

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в октябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. ОАО "ЦУМ...
 
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