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Октябрьские скидки в торговле Минска
Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в октябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
каждый четверг, субботу - 20 % на непродовольственные товары;
1 октября - 20 % на непродовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;
14 октября - 22 % на отдельный ассортимент женских товаров (акция в День матери).
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник - 20 % на непродовольственные товары.
4, 11, 13, 18, 25, 27, 30 октября - 20 % на непродовольственные товары (акция "Щедрый день");
8-10, 15-17, 22-24 октября - 25 % на отдельные группы товаров.
Для держателей дисконтных карт: каждую пятницу - 23 % в секциях непродовольственных товаров.
1 октября - 25 % на непродовольственные товары, 10 % на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;
8, 15, 22, 29 октября - 8 % на продовольственные товары для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;
2-3, 9-10, 16-17, 23-24 октября - 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;
13 октября - 30% на все товары, кроме мужского и детского ассортимента (акция ко Дню матери).
Для держателей дисконтных карт: 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 октября - 26 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
1 октября - 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;
3-7, 10-14 октября - 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары;
16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 октября - 22 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
каждую среду, пятницу - 20 % на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник - 25 % на непродовольственные товары.
каждую среду - 17 %;
1 октября - 20 % для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения;
12 октября - 17 % (на женский и детский ассортимент).
каждый вторник, пятницу - от 15 до 20 %.
каждую среду, а также 14 октября - 15 % (кроме акционных и уцененных).
каждый четверг, субботу - 15 % на отдельные группы товаров.
каждую среду, субботу - 15 % на отдельные группы товаров.
каждый вторник - 15 % на отдельные группы товаров.
каждый четверг, а также 5 октября - 15 %.
каждый вторник, четверг, воскресенье - 20 % (кроме акционных).
3, 10, 17, 24, 31 октября - 20%.
каждую среду, четверг - 15 %.
каждую среду, субботу - 20 %.
с 1 по 31 октября - 15 % на отдельные группы товаров.
каждый четверг - 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров и счетчиков газа "Гранд 1,6").
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в октябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. ОАО "ЦУМ...
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