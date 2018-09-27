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Главу "дочки" "БТА банка" задержали в Киргизии за махинации с коттеджами сына экс-президента

28.09.2018 17:31 — Разное | Интерфакс  
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В Киргизии задержан глава "дочки" казахстанского "БТА Банка" Темир Рыскулов, который подозревается в соучастии в злоупотреблении при продаже национализированного коттеджного городка "Идеал Хауз", принадлежавшего сыну экс-президента республики Максиму Бакиеву.

Как сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики, председатель правления ЗАО "БТА Банк" Т.Рыскулов был задержан в середине сентября, он содержится в СИЗО-1 Бишкека.

В пресс-службе не уточнили, по какому делу задержан Т.Рыскулов, но сообщили, что ему предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, одна из них - соучастие в злоупотреблении.

Ранее киргизское агентство "24kg" сообщило, Т.Рыскулов задержан по уголовному делу о продаже национализированного после 2010 года коттеджного городка "Идеал Хаус". Сообщается, что сделка нанесла ущерб государству на $10 млн, а Т.Рыскулов является покупателем коттеджей.

В апреле МВД Киргизии задержало бывшего главу Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) Болсунбека Казакова по подозрению в злоупотреблении должностным положением и незаконном использовании служебного положения при осуществлении приватизации при продаже "Идеал Хауза".

Б.Казаков подозревается в продаже по неоправданно низкой цене 48 коттеджей на территории 12,4 гектара недалеко от государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

19 сентября 2017 года ФУГИ Киргизии реализовал за $2 млн коттеджный городок "Идеал-Хаус" в Бишкеке, принадлежавший сыну экс-президента республики М.Бакиеву и национализированный после 2010 года. Победителем аукциона стала компания "ВостокТехКомплект".

После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Киргизии сменилась власть, президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.

Сын К.Бакиева - Максим заочно приговорен в Киргизии к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас М.Бакиев проживает в Лондоне.

"БТА Банк" (Киргизия) является дочерней структурой казахстанского "БТА банка", который после череды скандальных судебных процессов, связанных с руководством финучреждения, в июне 2015 года сдал лицензию и вышел из банковской системы Казахстана.

Бывший глава "БТА банка" Мухтар Аблязов ранее был признан виновными в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями и заочно осужден в Казахстане на 20 лет лишения свободы. Банкир уже много лет скрывается за рубежом.

 
 
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В Киргизии задержан глава "дочки" казахстанского "БТА Банка" Темир Рыскулов, который подозревается в соучастии в злоупотреблении при продаже национализированного...
 
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