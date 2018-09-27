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Платежная система "Золотая корона" запустила сервис в Беларуси

28.09.2018 17:30 — Разное | Интерфакс  
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Платежная система "Золотая корона" запустила сервис онлайн-переводов в Беларуси, партнером стал белорусский Белинвестбанк, сообщает пресс-служба российской компании.

"Беларусь стала третьей страной, после России и Казахстана, где постоянные клиенты "Золотой Короны" и новые пользователи сервиса получили возможность отправлять денежные переводы (. . .) в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Операция по отправке денежного перевода онлайн осуществляется через карты платежной системы Masterсard, эмитированных белорусскими банками.

Валюта перевода внутри страны - белорусский рубль. При осуществлении трансграничных переводов валюта получения может быть любой из доступных для выдачи в стране получения перевода.

Платежная система "Золотая корона" входит в ГК "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). По данным участников рынка, бенефициаром ЦФТ является бизнесмен Андрей Смирнов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Платежная система "Золотая корона" запустила сервис онлайн-переводов в Беларуси, партнером стал белорусский Белинвестбанк, сообщает пресс-служба российской...
 
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