Платежная система "Золотая корона" запустила сервис онлайн-переводов в Беларуси, партнером стал белорусский Белинвестбанк, сообщает пресс-служба российской компании.

"Беларусь стала третьей страной, после России и Казахстана, где постоянные клиенты "Золотой Короны" и новые пользователи сервиса получили возможность отправлять денежные переводы (. . .) в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Операция по отправке денежного перевода онлайн осуществляется через карты платежной системы Masterсard, эмитированных белорусскими банками.

Валюта перевода внутри страны - белорусский рубль. При осуществлении трансграничных переводов валюта получения может быть любой из доступных для выдачи в стране получения перевода.

Платежная система "Золотая корона" входит в ГК "Центр финансовых технологий" (ЦФТ). По данным участников рынка, бенефициаром ЦФТ является бизнесмен Андрей Смирнов.