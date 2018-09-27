Неизвестный зверь держал в страхе деревни Слонимщины. Возможно, его убили

Охота на него началась на Слонимщине еще в конце августа. И вот, возможно, зверя постигла участь его жертв.





27 сентября в редакцию «ГС» позвонил очевидец из деревни Деревная Слонимского района и рассказал, что охотники убили огромного волка. Волка застрелили на поле между деревнями Деревная и Львовщина.





В пятницу в Слоним приехали специалисты из Академии Наук, которые проводили исследование убитого волка.





По предварительной версии, это может быть то самое животное, которое похищало домашних животных у жителей Слонимских деревень.





Газета Слонімская публикует фото убитого волка, который, возможно, держал жителей Слонимских деревень в страхе. публикует фото убитого волка, который, возможно, держал жителей Слонимских деревень в страхе.

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