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Неизвестный зверь держал в страхе деревни Слонимщины. Возможно, его убили

28.09.2018 17:54 — Разное | Партизан  
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На протяжении нескольких месяцев неизвестный зверь убивал собак и другую домашнюю живность в деревнях в Слонимском районе.
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Охота на него началась на Слонимщине еще в конце августа. И вот, возможно, зверя постигла участь его жертв.

27 сентября в редакцию «ГС» позвонил очевидец из деревни Деревная Слонимского района и рассказал, что охотники убили огромного волка. Волка застрелили на поле между деревнями Деревная и Львовщина.

В пятницу в Слоним приехали специалисты из Академии Наук, которые проводили исследование убитого волка.

По предварительной версии, это может быть то самое животное, которое похищало домашних животных у жителей Слонимских деревень. 

Газета Слонімская публикует фото убитого волка, который, возможно, держал жителей Слонимских деревень в страхе.
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На протяжении нескольких месяцев неизвестный зверь убивал собак и другую домашнюю живность в деревнях в Слонимском районе.
 
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