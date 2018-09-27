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Первые итоги "сверки часов": как реализуются сочинские договоренности

28.09.2018 17:51 — Разное | Партизан  
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Многочисленные обещания, которые Александр Лукашенко дал стране после встречи с Владимиром Путиным, стали потихоньку исполняться. Хотя, возможно, не совсем в первоначальном варианте.

Балансы подписаны

Первым о решении некоторых наболевших проблем сообщило Министерство сельского хозяйства РФ, что достаточно показательно – несколько дней пос­ле сочинской встречи российская сторона «держала паузу».

По сообщению пресс-службы этого ведомства, Россия и Беларусь подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам. 

Все «технические» вопросы утрясли еще раньше – во время встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем 19 сентября. Сыграли свою роль и переговоры, которые провели вице-премьеры Рос­сии и Беларуси Алексей Гордеев и Михаил Русый.

В результате, по заявлению рос­сийского сельхозведомства, «в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Беларуси по отдельным позициям мясной продукции», чего мы так долго добивались.

Как отдать «старые долги»

Однако Беларусь хочет не только спланировать поставки сельхозпродукции на будущее, у нас есть совершенно законный интерес выполнить и согласованные на этот год балансы поставок, которые были существенно ограничены действиями Россельхознадзора. 

Как заявил М. Русый 22 сентября в эфире телеканала ОНТ, «у нас действительно 45 молочных предприятий полностью или частично ограничены (т.е. разрешена, допустим, поставка цельномолочки, сметаны, творога, сыра, но не разрешена поставка масла). И это просто необъяснимо».

По словам вице-премьера, белорусская сторона готовит предложения по видам продукции и перечень предприятий, которые обе­спечат необходимый объем поставок. Они должны «компенсировать ограничения», введенные в текущем году российскими надзорными ведомствами. 

Вопрос в том, не возникнут ли с «компенсационными» поставками те же проблемы с пересечением белорусско-российской границы, что и раньше. Или, говоря проще, как будет вести себя Россельхознадзор.


Россельхознадзор – себе голова

Между тем, работники российского надзорного ведомства фактически проигнорировали заявления о поставках белорусского продовольствия, сделанные А. Лукашенко после сочинской встречи. У них есть свои регламенты работы, нормативы, которые они обязаны исполнять; перечень документов, которые должны «сопровождать» поставляемую продукцию.

Есть и данные о том, сколько молока или мяса производит каждое белорусское предприятие. Обман, подделка документов, переклейка этикеток и прочие «маленькие хитрости» здесь уже не «прокатывают».

Безусловно, белорусской стороне следует учесть претензии российской, если она хочет в дальнейшем не иметь проблем с продовольствием на границе.

Подтверждая сказанное, Россельхознадзор с 26 сентября ввел временные ограничения на поставки мясной продукции производства агрокомбината «Заря» из-за повторного выявления в ней кокцидиостатиков, о которых мы уже не раз писали. 

А в колбасных изделиях, произведенных Слуцким мясокомбинатом, ветеринарные контролеры нашли окситетрациклин – вряд ли работники этого предприятия смогут оспорить данные лабораторного контроля, который в отношении этого предприятия будет усилен.

Бабич всех успокоил

Александр Лукашенко, принимая верительную грамоту у нового посла России Михаила Бабича, отметил: он рассчитывает, что посол, являющийся к тому же спецпредставителем президента В. Путина по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, придаст импульс взаимодействию двух стран во всех сферах. 

«Убежден, что у вас имеются для этого необходимые возможности и, как мне сказал президент, широчайшие полномочия», – подчеркнул Лукашенко.

В свою очередь, как сообщило агентство БелТА, М. Бабич перед вручением верительной грамоты заявил, что, по его мнению, после состоявшихся 21 сентября в Сочи переговоров президентов не осталось «подвисших вопросов» в дву­сторонних отношениях: 

«Все они имеют свое решение, оно очень конструктивное и положительное. Мы со своими коллегами – и с рос­сийскими, и с белорусскими – сделаем все, чтобы эти договоренности были реализованы на прак­тике».

По его словам, стороны окончательно формализуют достигнутые договоренности во время саммита СНГ, который состоится в Душанбе 28 сентября т.г., после согласования всех деталей. 

«После этого будут объявлены официальные результаты. Но, если говорить уже сегодня, то это очень положительные и достойные результаты достаточно интенсивного переговорного процесса. Наши партнеры, вне всякого сомнения, будут ими довольны», – убежден посол.


Будут ли довольны белорусы

Свои «широчайшие», по словам Лукашенко, полномочия новый посол стал реализовывать без пауз и проволочек. Уже 26 сентября он посетил с рабочей поездкой Могилев, где высказался на тему поставок нефтепродуктов в нашу страну.

Как это часто бывает у дипломатов, каждый услышал в его словах то, что хотел. Промышленники в основном обратили внимание на то, что нефтепродукты для пред­приятий Беларуси будут поставляться Россией без ограничений, но в рамках подписанных сторонами индикативных балансов. Их воодушевила и возможность увеличения таких поставок.

«Безусловно, необходимый объем нефтепродуктов, который нужен для развития предприятий промышленности, будет поставляться без ограничений. Особенно это касается тех предприятий, которые активно развиваются. В частности, достигнуты договоренности об увеличении поставок нефтепродуктов для предприятий нефтехимии на 10–15%», – отметил М. Бабич. 

«Но дело даже не в этих процентах, а в том, что мы видим, как развивается нефтехимическое производство, понимаем, что для этого нужно сырье. И, по большому счету, сколько нужно будет для потребления в Беларуси, столько и будет поставляться по итогам совместных переговоров», – пообещал посол-­спец­представитель во время посещения предприятия «Могилевхимволокно».

Балансы придется подтверждать

А между тем, М. Бабич всего лишь другими, более мягкими словами изложил решение, о котором в гораздо более резкой форме в начале сентября заявлял директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, что вызвало бурю возмущения с нашей стороны (см. «ЭГ» № 67 от 07.09.2018). 

И оно для Беларуси может иметь достаточно неприятные последствия: поскольку, по мнению россиян, «беспошлинные нефтепродукты, по сути, являются скрытой формой субсидирования нашей страны», поставки будут сокращены до пределов, установленных в согласованных балансах. 

При этом балансы будут формироваться на основе обоснованных заявок предприятий (упор делаем на слове «обоснованных»), для этого новый посол и поехал «с инспекцией» по стране.

А это, в свою очередь, означает, что любые реэкспортные схемы (если планы на таковые имелись) станут невозможными по причине отсутствия самого предмета для реэкспорта. 

Скорее всего, придется отказаться и от реализации ввезенного из России беспошлинного бензина и дизтоплива населению с одновременной продажей за рубеж произведенного на белорусских НПЗ нефтепродуктов. Хотя в нынешней сложной и еще «неустаканившейся» ситуации возможны любые неожиданности.

 
Теги: Могилев
 
 
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